Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Menekültek ellátására kér 4,5 milliárd dollárt a Fehér Ház

A Fehér Ház 4,5 milliárd dollárt kért a kongresszustól, hogy enyhíthesse a Dél-Amerikából nagy számban érkező menedékkérők miatt az amerikai-mexikói határon kialakult válsághelyzetet. De nem a határfal építése a cél, ahogy azt eddig Donald Trump elnök erőltette, hanem az emberek ellátása.

A Fehér Ház a déli határok mentén kialakult "humanitárius és biztonsági válság" enyhítésére, sürgősséggel kért 4,5 milliárd dollárt a költségvetéstől, hogy a menekültek és bevándorlók szállítását, élelmezését, elszállásolását, orvosi kezelését, valamint a róluk gondoskodók fizetését finanszírozni lehessen. Viszont a kormányzat egyetlen centet sem szán a Donald Trump elnök által kilátásba helyezett falépítésre - derül ki az MTI összefoglalójából.

Az AP amerikai hírügynökség információi szerint ha a belbiztonsági minisztérium nem jut hozzá a kért összeghez, rövid időn belül kifogy anyagi erőforrásaiból.

"A helyzet minden egyes nappal riasztóbb, a szövetségi hatóságok egyre kevésbé képesek megbirkózni vele" - idézte a The Wall Street Journal a neve elhallgatását kérő egyik tisztségviselőt. Az illető azt is elmondta: a hatóságok arra számítanak, hogy a déli határokra érkező, a szegénység és az erőszak elől menekülő menedékkérők száma az év végéig az egymilliót is meghaladja majd.

Elemzők szerint a korábbiakkal ellentétben tavaly óta elsősorban kisgyermekes családok érkeznek az Egyesült Államok határához. A vám-, és határőrizeti szerveknek csak a keddi napon 424 emberről kellett gondoskodniuk, többségükben gyermekes családokról.

Kevin McAleenan ügyvezető belbiztonsági miniszter kedden a képviselőház egyik albizottságának meghallgatásán azt mondta: a tárca kifogyóban van a pénzből. Bejelentette, hogy pótlólagos forrásokat fog kérelmezni, de nem részletezte, hogy mikor és mennyit. Russell Vought, a Fehér Ház költségvetési hivatalának helyettes igazgatója - szintén kedden - levelet intézett Nancy Pelosi házelnökhöz, és arról tájékoztatta őt, hogy a határon súlyosbodó válság miatt a szövetségi kormány egyre nehezebben tudja ellátni a feladatát.