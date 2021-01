Menni fog az EU nélkül? Másik kormány kell!

Boris Johnson brit miniszterelnök méltán fogja ünnepelni magát még egy ideig, miután kormányának sikerült tető alá hoznia az Egyesült Királyság és az Európai Unió kereskedelmi megállapodást, ám hosszabb távon több kell ennél, ha be akarja bizonyítani a briteknek, hogy a brexittel anyagilag is jól jártak.

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió december 24-ere összeállt kereskedelmi megállapodásainak részletei között még lehetnek meglepetések, ám azt már most el lehet mondani, hogy a 2016. júniusi függetlenségi népszavazás óta eltelt négy év fél év káosza, traumája és szégyenletes brit belpolitikai felfordulása után végre van egy kézzel fogható dokumentum arról, hogyan is fog valójában kinézni a brexit. Jó, hogy összejött az egyezség, mert az alternatíva, a kemény brexit csúnyán megviselte volna a szigetországot - kezdi a tárgyalások csatája után kirajzolódó tájkép felfestését Robert Shrimsley, a Financial Times (FT) belpolitikai szakírója.

Bár a semminél biztosan több ez az egyezség, az is elmondható róla, hogy egy világszinten kereskedő nemzetnek jobbat kellett volna kialkudnia annál a minimumnál, amit a brexiterek ideológiai ellenállása miatt elért. (Például része maradhatott volna a szigetország az európai vámuniónak - a szerk.) Messze nem az a könnyű megállapodás jött össze, amit a brexit hívei a 2016-os népszavazáson ígértek a népnek, amely szerint a független Egyesült Királyság simán egyezségre juthat az EU-val, mert a két félnek egyformán szüksége van egymásra.

A feldolgozóipar cégei elkerülték, hogy a kontinensre exportálandó termékeikre vámot vessenek ki, de több lesz az adminisztrációjuk. A szolgáltató szektor, a brit gazdaság gerince rosszabb helyzetbe kerül, mint volt. A brit függetlenség ára egy olyan szabadkereskedelmi egyezmény, amely a történelemben először bővítés helyett szűkítette a szabad kereskedelmet a szerződő felek között.

A következő hetek

A következő hetek Boris Johnson miniszterelnök tárgyalási képességeinek magasztalásáról szólnak majd, mondván: kiváló egyezséget ért el az EU-val, ám valójában a brit félnek minden egyes engedménymorzsáért vért kellett izzadnia, miközben Brüsszel fikarcnyival sem adott többet, mint amire eredetileg gondolt. Kudarcot vallott az a kísérlet, hogy a londoni kormány feje egymás mellett, egymástól függetlenül tárgyaljon az uniós országok vezetőivel, hogy bepróbálkozzon az oszd meg és uralkodj elvének érvényesítésével. (Ja, kérem, nem a 17-19. században élünk - a szerk.) Az EU egységes maradt, amit akár figyelmeztető jelnek is tekinthetnek a brit politikusok a jövőre nézve.

Johnson tudja, hogy a kemény brexiterek majd azzal vádolják, hogy az egyezménnyel elárulta a függetlenség ügyét. Nigel Farage a Brexit párt vezetője ugyan első reakciójában nem ment el eddig, de hosszabb távon bizonyítania kell, hogy van helye a brit belpolitikában, így borítékolható, hogy amikor majd nem mennek simán a dolgok, akkor ő és mások is előállnak azzal, hogy a bajok oka a "nem igazi brexit".

Az átlagos konzervatív politikusok tudják, hogy meg kellett kötni a kompromisszumot az Egyesült Királyság messze legnagyobb kereskedelmi partnerével, és hogy szükség volt kormány sikerére ezen a téren. Ezért vélhetően hajlani fognak arra, hogy kitartsanak a miniszterelnök mellett.

Gyengébb ország

Hosszabb távon azonban az FT publicistája szerint az Egyesült Királyság meggyengül. Először is a szigetország önmagában kisebb súlyú játékos a nemzetközi politikában. Másodszor uniója nagy veszélybe került, miután Észak-Írország, amely az ír-északír határ szabad átjárhatósága érdekében az európai egységes piac része marad, egyre inkább Írországhoz igazodik majd, Skóciában pedig várhatóan felerősödik a nacionalisták követelése a (2014 utáni) második függetlenségi népszavazás megtartására, ami után a skótok visszatérhetnek az EU-ba. A kormányfő legfőbb reménye az lehet, hogy a brexit hátrányai legalább egy ideig legalább a koronavírus-pandémia árnyékában maradnak.

Miután magához tér az ünneplésből, Johsnonnak szembe kell néznie azzal, hogy politikusi pályafutása hozzá van láncolva a brexithez. Ha ezt sikeresnek látják a választók, akkor támogatni fogják, ha nem, akkor ajtót mutatnak neki. Egyelőre még adós azzal a gazdasági vízióval, ami megmutatná, mire volt jó ez az egész nemzeti szuverenitásosdi. Az FT cikkírója szerint az EU-tól elválasztott, az unió előnyeit nem élvező szigetországnak agilisabb, hatékonyabb vezetésre lenne szüksége ahhoz, hogy előcsalogasson valamit a függetlenség előnyeiből, mint amit a Johnson-kormány mutat.

A brit-EU kapcsolatokban még nem mondták ki az utolsó szót. Az elmúlt négy és fél év zűrzavarának lezárásával és azzal, hogy sikerül elkerülni a legrosszabbat, a kemény brexitet csupán egy állomásához érkezett a felek új viszonyrendszerének alakulása. Az FT cikkírója úgy látja, hogy a brexit története elérkezett a kezdetének végéhez.