Mentőövet dobott Trump saját magának, csak mellé szállt

Szakértők szerint Donald Trump amerikai elnök egyoldalú - a Kongresszust mellőző - új válságkezelő intézkedései túl későn jöttek és túl kevesek ahhoz, hogy elérjék a célt: a gazdaság feléledését még a november eleji elnökválasztás előtt.

Donald Trump elnök rendeletei, amelyeket augusztus 8-án írt alá nem fognak hatást gyakorolni az amerikai gazdaságra - állítják egybehangzóan szakértők.

Az elnök meghosszabbította a megemelt munkanélküli-segély folyósítását, bár annak összege 600-ról 400 dollárra csökken, fenntartotta a munkavállalói járulékok fizetésének felfüggesztését és a diákhitelek törlesztési moratóriumát, továbbá lehetővé tette a kilakoltatások elhalasztását. Ha a döntéssel szemben indult bírósági eljárások nem is akadályozzák meg azok végrehajtását, akkor sem sok fog kisülni belőlük - idézte a Reuters szakértők véleményét.

Mark Zandi, a Moody's Analytics vezető elemzője szerint csak valamivel több mint 400 milliárd dollár pluszkeresletet hoz az amerikai gazdaságnak a csomag. Michael Feroli, a JP Morgan Chase közgazdásza szerint kevesebb, mint 100 milliárdot. Lydia Boussaour, az Oxford Economics USA-val foglalkozó vezető elemzője szerint 0,2 százalékkal tolhatja fel a GDP-t, ami elenyésző.

Milliók kerülhetnek nagy bajba

Több millió amerikai kerülhet nagy bajba, miután ebben a hónapban kifut a munkanélküli-segély 600 dolláros emelése, illetve lejár a kilakoltatási tilalom és a kisvállalkozásokat segítő járulékkedvezmény. Ráadásul az elnök intézkedései nem mindenkire vonatkoznak. Például a 400 dolláros emelést csak azok kapják, akik legalább 100 dollár állami munkanélküli-segélyben részesülnek, így az alacsony keresetűek egy részét nem érinti.

Emellett a 44 milliárd dollár keretösszegű katasztrófalapból finanszírozzák, ami Feroli szerint hat hét alatt kimerül. Ráadásul a tagállamoknak kellene kifizetniük a 400 dollár negyedét, amelyek amúgy is pénzzavarba kerültek a koronaválság miatt. A járulékkedvezménnyel az a gond, hogy a munkában állók kapják, így nincs keresletnövelő hatása, és később amúgy is be kell fizetni - mondja Boussour. Az ingatlan-végrehajtás halasztása is csak azoknak kedvezhet, akik még nincsenek elmaradva a jelzálogfizetéssel.