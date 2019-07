Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Merész lépés: vége lehet a csúcsnyugdíjaknak Romániában

A román kormány korlátozni akarja az úgynevezett különleges nyugdíjakat és az egyetemisták vasúti utazási kedvezményeit - jelentette be Eugen Teodorovici román pénzügyminiszter, aki a nagyobbik román kormányzó erő, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvezető elnöke is.

A PSD országos ügyvezető testülete hétfőn ülésezett, amelyen egyebek mellett az idei költségvetés-kiegészítés volt terítéken. A román média korábban megírta, hogy Teodorovici mintegy 7 milliárd lejt (483 milliárd forint) kell előteremtsen ahhoz, hogy év végén az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP-arányos 2,76 százalékot, amennyit a kormány vállalt - írta az MTI bukaresti tudósítója.

Teodorovici a bejelentett intézkedésekkel megtakarítást akar elérni. A speciális nyugdíjak esetében bevezetik a szolidaritási adót, ami azt jelenti, hogy 10 ezer lejre korlátozzák a kiemelt nyugdíjakat, így az ezen az összegen felüli juttatást az állam visszatartja szolidaritási adóként.

Romániában a bírák és ügyészek különleges nyugdíja átlagban eléri 18 180 lejt (1,2 millió forint), míg a sima átlagnyugdíj 1227 lej (82 ezer forint). Ilyen kiemelt öregségi járandóságra jogosultak még többek között a katonák, a titkosszolgálat alkalmazottai, a belügyminisztérium alkalmazottai, a diplomaták és a diplomáciai kirendeltségeken dolgozók, a törvényhozók, a parlament és a bíróságok kisegítő személyzete, valamint a pilóták.

A kormány azt is javasolja, hogy a diákok ne utazhassanak korlátlanul ingyen a vasúton, hanem korlátozzák az utazások számát, vezessék be ismét a 26 év korhatárt, ameddig igénybe vehető a kedvezmény, illetve csak a vizsgáikat sikeresen letevő diákok élhessenek a kedvezménnyel. Az egyetemi hallgatók korlátlan számú ingyenes utazását a jelenlegi kormány tette lehetővé 2017-ben, majd eltörölte a 26 éves korhatárt is arra hivatkozva, hogy ez diszkriminatív.

A végső döntést mindkét esetben a parlamentnek kell meghoznia - tette hozzá az MTI szerint a miniszter.