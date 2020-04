Merkel: a járvány után újraélesztési és újjáépítési programokra lesz szükség

Németországban még nem lehet kijelölni egy konkrét napot a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások visszavonásának elkezdésére - mondta az MTI szerint Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben.

A kancellár osztrák kollégája, Sebastian Kurz azon hétfői bejelentésével kapcsolatban, hogy április 14-étől megkezdik a korlátozások visszavonását, tájékoztatóján elmondta, hogy Ausztria a járvány egy másik szakaszában tart, az óvintézkedéseket is korábban vezették be, Németországban pedig továbbra is elemezni kell a folyamatokat, és egyelőre csak az biztos, hogy április 19-éig valamennyi korlátozást maradéktalanul be kell tartani.

Valóban sokan kívánják a korlátozások mielőbbi visszavonását, de szintén sokan lennének, akik felelőtlennek tartanák a kormányt, ha emberek életébe kerülne a túl gyors lazítás - mondta az MTI szerint Merkel. "Nagyon rossz lenne", ha túl gyorsan lazítanának a korlátozásokon, majd minden intézkedést ismét be kellene vezetni, mert túlterhelődne az egészségügyi ellátórendszer. A legfontosabb az egészség védelme, a gazdaság csak ez után következik - tette hozzá a kancellár.

Továbbra is egy világjárvány közepette élünk majd

A felelős döntésekhez további adatokra és szakértői véleményekre van szükség, be kell várni például a nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften) részletes tanulmányát, amely csak a következő hétre várható. A döntésekhez számos tényezőt figyelembe kell venni, például az igazolt fertőzések számának duplázódási idejét és az úgynevezett reprodukciós rátát (R0 érték), amely azt jelzi, hogy egy fertőzött átlagosan mennyi embernek adja tovább a vírust. Figyelembe kell venni a napi új igazolt fertőzések számának alakulását is, illetve azt, hogy miként viszonyul egymáshoz az újonnan fertőzöttek és a vírus okozta betegségből felgyógyulók száma - fejtette ki Angela Merkel.

"Nem fogjuk tudni végérvényesen megmondani, hogy mi a teendő, és azt hiszem, a virológusok sem tudják megmondani nekünk, hogy mit kell és mit nem szabad tenni, hanem mindig figyelni kell majd, hogy mi milyen hatással jár." Egy sor további tudományág művelőire, például szociológusokra és közgazdászokra is szükség van - tette hozzá a német kancellár. A korlátozások lazítása nem jelenti a visszatérést az intézkedések bevezetése előtti állapothoz, hiszen "továbbra is egy világjárvány közepette élünk majd". Azonban a szabadságjogokat mindig csak az emberek egészségének és életének megóvásához szükséges mértékben szabad korlátozni, és a járvány után minden ilyen jogot helyre kell állítani.

Ez az EU történetének legnagyobb megpróbáltatása

Angela Merkel hangsúlyozta, hogy a világjárvány az Európai Unió történetének legnagyobb megpróbáltatása, és "szimmetrikus sokk", vagyis minden tagállamot egyaránt sújt. Közös érdek, hogy az EU megerősödve kerüljön ki a válságból. Ezért az egészségügyi veszély elhárítása után "újraélesztési és újjáépítési" programokra lesz szükség, méghozzá nemcsak tagállami, hanem közösségi szinten. Végig kell gondolni azt is, hogy milyen területeken kell erősebb önellátó képességre, nagyobb "szuverenitásra" törekedni - mondta a német kancellár, példaként említve az egészségügyi védőfelszerelések EU-s szinten összehangolt gyártását.

Az amerikai Johns Hopkins Egyetem hétfő esti adatai szerint Németországban 100 770 ember hordozza bizonyítottan az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), ami 3419 esettel - 3,51 százalékkal - több az egy nappal korábbi 97 351-nél. A Die Zeit című hetilap hírportálján közölt számítás alapján a regisztrált fertőzöttek számának duplázódási ideje 10 nap. Ez vasárnap és szombaton még 9, pénteken pedig 8 nap volt. A vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatainak száma 1479-ről 1590-re emelkedett, a betegségből felgyógyultak száma 26 400-ról 28 700-ra nőtt. A járvány egyelőre nem feszíti túl az ellátórendszer kapacitását, az egészségügyi minisztérium hétfői adatai szerint nagyjából 10 ezer szabad hely van az intenzív osztályokon. A külügyminisztérium adatai szerint eddig 198 súlyos beteg ellátását vették át EU-s társországokból, 130 beteget Franciaországból, 44-et Olaszországból, 24-et Hollandiából szállítottak át Németországba. A külföldi betegeknek további 58 helyet tartanak fenn.

A kancellár a szövetségi kormányon belül alakított úgynevezett koronavírus-kabinet üléséről tartott tájékoztatót. Szavai szerint elvetették a belügyminisztérium azon javaslatát, hogy valamennyi határszakaszra terjesszék ki az állandó ellenőrzést. A Belgiummal és a Hollandiával közös szakaszon továbbra is csak a mélységi határellenőrzést erősítik. Viszont a szövetségi kormány ajánlást tett a tartományoknak, hogy rendeljék el a több napos külföldi tartózkodás után Németországba belépő emberek - németek és külföldiek - kötelező 14 napos házi karanténját. A részleteken még dolgoznak, az új szabályok várhatóan április 10-én lépnek életbe - írta az MTI.