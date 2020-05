Merkel: "az autoriter rezsimek először a sajtót nyomják el"

A szabad sajtóról beszélt a német kancellár május 18-án közzétett beszédében Angela Merkel német kancellár, aki szerint egy demokrácia egészségét nagyon jól mutatja a sajtó szabadsága.

Ma már tudjuk, hogy ha autoriter rezsimek hatalomra jutnak, legelőször a sajtó szabadságát nyomják el, hogy ne legyen szabadon írni. Ezért különösen sajnálatos, hogy még a mai demokratikus társadalmunkban is támadásokat intéznek újságírók és riporterek ellen. Kimondhatjuk: a sajtószabadság megmutatja, hogy összességében mennyire egészséges egy demokrácia. Ezért mindannyiunknak ki kell állnunk a szabad sajtóért és az újságírók szabad munkavégzéséért - idézi a német politikus nyilatkozatát az Euronews.

Angela Merkel szerint, aki szereti a szabadságot, az nem tud lemondani a sajtó szabadságáról sem. A sajtószabadság azt is jelenti, hogy mások véleményét el kell fogadni és értékelni kell. Erre szerinte azért van szükség, hogy a saját nézeteinket is újra és újra felül kelljen vizsgálnunk. "Egy demokráciához tényekre van szükség. Az igazság és a hazugság között különbséget kell tenni. Lehetővé kell tenni, hogy a valóságot különböző szempontokból megvizsgálják, és ezek alapján lehetőség legyen a saját vélemény kialakítására" - fogalmazott Merkel, aki úgy látja, hogy a koronavírus-járvány közben is igaz ez.

Rendkívül fontosnak tartja, hogy a tudományos eredmények minél hamarabb eljussanak az emberekhez, valamint ebben a helyzetben egy demokráciának különösen nagy szüksége van a nyilvánosságra. "Szükség van egy térre, ahol a törvényeinkről és értékeinkről megismerhetjük egymás álláspontját. Olyan nyilvánosságra van szükség, ahol lehet vitázni és a különböző véleményeket el lehet mondani, hogy ezekből közös megoldásokra jussunk" - jelentette ki Angela Merkel.

Az elmúlt időszakban egyébként ismét aktívabb lett a dezinformáció, Kína és Oroszország is megragadta a lehetőséget, hogy a koronavírus-járvány miatti zűrzavarban tovább növelje a megosztottságot álhírekkel és hangulatkeltő anyagokkal.