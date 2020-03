Merkel: vannak rosszabb dolgok az üres lelátók előtt lejátszott focimeccseknél

Németország valamennyi tartományában megjelent az új típusú koronavírus, a járvány utolsóként Szász-Anhaltot érte el, ahol 5 fertőzést regisztráltak a keddi hivatalos adatok szerint. Ugyancsak kedden a 16 tartomány közül 7-ben döntöttek az 1000-nél több embert megmozgató rendezvények törléséről, érvényesítve a szövetségi kormány stratégiáját, amelynek célja az egészségügyi ellátórendszer teherbíró képességének fenntartása érdekében a járvány lassítása - írta az MTI.

Kedd délután országszerte 1333 fertőzést tartottak számon, ami csaknem 200 esettel meghaladja az egy nappal korábbi 1139-et. Németország ezzel a legtöbb fertőzést regisztráló európai országok között van. Az első Olaszország, ahol 10 ezernél is több fertőzést mutattak ki, utána Franciaország és Spanyolország áll egyaránt 1600 feletti esetszámmal, majd Németország következik a sorban.

Ők sok szűrést végeznek

Azonban az adatok összehasonlításából nem lehet messzemenő következtetéseket levonni - emelik ki a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) szakértői, akik a járvány felerősödése, február 25. óta naponta tartanak sajtótájékoztatót. Hangsúlyozzák, hogy egy sor tényező befolyásolhatja az adatokat. Németországban például az, hogy európai összevetésben korán megkezdték és igen széles körben végzik a lakosság szűrését.

Az egészségbiztosítási pénztárak finanszírozásával működő rendelőkben dolgozó orvosok országos érdekképviseletének (Kassenärztliche Bundesvereinigung - KBV) keddi adatai szerint csak a szervezethez tartozó rendelőkben - vagyis a kórházakat, klinikákat nem számolva - és egyedül a múlt héten 35 ezer korornavírus-teszthez vettek mintát. Az érdekképviselet kiemelte, hogy csak indokolt esetben, a vírus által okozott betegségre (Covid-19) utaló tünetekkel vagy bizonyítottan fertőzött emberekkel érintkezés után érdemes felkeresni a rendelőket. Közleményük szerint a németországi laboratóriumok kapacitása napi 12 ezer teszt elvégzésére elegendő.

Lothar Wieler, az RKI vezetője keddi tájékoztatóján is hangsúlyozta, hogy Németország még csak a járvány kezdeténél tart, a fertőzések és a súlyos esetek száma tovább emelkedik, és az eddigi 2 után további halálos áldozatokat is szed majd a Covid-19. Ezért minden lehetséges óvintézkedést be kell tartani, és a kórházakban, klinikákon életbe kell léptetni a járványügyi vészhelyzeti terveket.

Április 19-ig halasztják a nagyobb rendezvényeket

Az óvintézkedések közé tartozik a nélkülözhető tömegrendezvények lemondása vagy elhalasztása - tette hozzá Wieler, megismételve Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter vasárnap óta nyomatékosan hangoztatott ajánlását, miszerint a járványügyi védekezésért felelős helyi és tartományi hatóságoknak határozniuk kellene arról, hogy további intézkedésig nem szabad ezernél több embert megmozgató rendezvényt tartani.

Kedden hét tartomány fogadta meg az ajánlást, Bajorország, Bréma, Észak-Rajna-Vesztfália, Hessen, Schleswig-Holstein, Rajna-vidék-Pflaz és Türingia vezetése is töröltette a tömegrendezvényeket. A tartományi rangú Berlin kormánya pedig bejelentette, hogy az állami fenntartású kulturális intézményekben - színházakban, operákban és koncerttermekben - elmaradnak az 500 főnél nagyobb közönség előtt tartandó előadások, koncertek és egyéb rendezvények, egyelőre a tavaszi szünet végéig, április 19-ig.

Az RKI számításai szerint az új típusú koronavírus a lakosság 60-70 százalékát megfertőzheti. A kérdés csak az, hogy milyen ütemben. A legfontosabb az ütem lassítása, hogy az ellátórendszer megbirkózzon a terheléssel.

Merkel: szigorú lépések kellenek

Sajtójelentések szerint erről beszélt Angela Merkel kancellár is pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) közös szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának zárt ajtók mögött tartott keddi ülésén, kiemelve: nagyon is valószínű, hogy a lakosság mintegy 60 százalékát érinti majd valamilyen módon a járvány. Szerinte a lehető legszigorúbb hatósági fellépés szükséges, és le kell mondani valamennyi nagyobb rendezvényt, amelyet nem feltétlenül szükséges megtartani. "Vannak rosszabb dolgok az üres lelátók előtt lejátszott labdarúgó mérkőzéseknél" - idézte a frakcióülés egy résztvevője a kormányfőt a Die Welt című lap beszámolója szerint.

Angela Merkel a járvány gazdasági hatásairól hangsúlyozta, hogy nem "klasszikus gazdaságélénkítő csomag" szükséges, hanem a vállalatok likviditását, fizetőképességének fenntartását szolgáló áthidaló állami támogatás. Ralph Brinkhaus frakcióvezető hozzátette, hogy az ügyben a jövő hétre egyeztetést szerveznek a kancellári hivatalba gazdasági érdekképviseletekkel.

A kancellár addig is egy sor tárgyalást folytat majd a járványügyi helyzet kezeléséről. Csütörtökön a tartományi kormányfőkkel találkozik, pénteken pedig szakszervezetek és munkaadói érdekképviseletek vezetőivel egyeztet.