Messze van még Amerika a gazdasági feltámadástól

A monetáris politika továbbra is mindent igyekszik megtenni, hogy helyreálljon az Egyesült Államok gazdasága, és megforduljanak a koronavírus járvány által okozott munkavesztési hullám. Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke megerősítette, ehhez jöhet magasabb infláció is, a részletekről pedig majd később egyeztet az új kormányzattal.

A monetáris politika a maga eszközeivel továbbra is mindent megtesz, hogy magára találjon ismét az Egyesült Államok gazdasága, de közben számos baljós fejleményt kell kezelni, és sok a bizonytalanság - mondta Jerome Powell, az amerikai jegybank, a Federal Reserve (Fed) elnöke.

A Fed idén először tartott kamatdöntő ülést, ahol a kamatfeltételeket változatlanul, 0 százalék körüli szinten hagyta.

Közleményében a Fed megerősítette, hogy a 2 százalékos inflációs célt átlagértéknek tekinti, így nem lesz lépéskényszerben ha ideiglenesen túllövi a szintet a mutató. Sőt, berendezkedtek arra is, hogy huzamosabb ideig is célérték felett maradjon a ráta, ez idén tavasszal jó eséllyel be is következik.

A Fed fenntartja, hogy különböző pénzpiaci eszközcsoportokból összesen havi 120 milliárd dollár értékben vásárol eszközvásárlási programjának keretében. Ezt fenntartja mindaddig, ameddig kielégítőnek nem találja a munkaerőpiaci fejleményeket.

Alapértelmezésben a Fed elkötelezett a támogató monetáris politikai fenntartása iránt, amivel könnyebben juttathatja likviditáshoz a vállalatokat és a háztartásokat egyaránt.

A Fed a további lépéseit a bejövő adatoktól teszi függővé, éberen követi ennek megfelelően a közegészségügyi, munkaerő-piaci folyamatokat, az inflációs tényezőket és az inflációs várakozásokat, csakúgy, mint a pénzpiaci és nemzetközi fejleményeket.

Powell elmondása szerint aggasztó, hogy decemberben a vártnál jobban romlottak a foglalkoztatottsági adatok, különösen a szolgáltatóiparban vesztik el százezrével amerikaiak a munkájukat, ráadásul a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportokból.

Eközben az USA gazdaságára nézve összességében kedvező, hogy egyéb szektorok, mint amilyen az ingatlanfejlesztés, már lényegében helyreálltak.

Kérdésre elmondta, eddig még nem volt hivatalos egyeztetése sem Joe Biden elnökkel, sem elődjével, az USA új pénzügyminiszterével, Janet Yellennel, de várakozása szerint ez csak idő kérdése és kitűnő együttműködésre számít a jegybank és a gazdasági kormányzat között.