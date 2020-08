Mészáros Lőrincnek gondot okoz, hogy túlzottan sikeres

Mészáros Lőrinc nagyvállalkozónak fel kellett adnia eszéki futballérdekeltségét, hogy megtarthassa vezető helyét a Puskás Akadémiában. Az ok a túlzott siker: mindkét csapat szárnyal.

Nagyjából egy hónapja minden előjel nélkül lemondott tisztségeiről és eladta részesedését az eszéki futballcsapatot birtokló vállalatban Mészáros Lőrinc milliárdos nagyvállalkozó - kezdi beszámolóját a felcsúti üzletember újabb sikereiről a G7. Tulajdonrésze egy magántőkealaphoz került, amely mögött hivatalosan nem tudni, hogy ki áll, de nem nehéz megtalálni a kapcsolódási pontjait a Mészáros-birodalomhoz. (Mészáros 270 milliárd forint becsült vagyonnal 3. A száz leggazdagabb 2020-as kiadványában - a szerk.)

A milliárdos helyére a BÉTA Magántőkealap érkezett. Az elérhető iratokból nem derül ki, hogy ki tette a pénzt az alapba, a nyilvánosság legfeljebb annyit tudhat meg, hogy ki kezeli ezt a pénzt. A még tavaly alapított tőkealap kezelője a Nukelus Zrt., amelynek március végéig MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. volt a neve, és a tulajdonosa is az MKB Bank volt. Utóbbi jórészt szintén Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltsége. (Szíjj 120 milliárd forint becsült vagyonnal 7. A száz leggazdagabb 2020-as kiadványában - a szerk.) .

Nagy siker és nagy siker

Mészáros kiszállásának oka az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) összeférhetetlenségi szabályaiban keresendő. Ezek alapján az általuk szervezett nemzetközi ligákban nem indulhat egyszerre két olyan csapat, amelyek között vezetői összefonódás van, azaz van olyan, aki a két csapat esetleges mérkőzésének kimenetelére hatást gyakorolhat.

Az üzletember most ilyen helyzetbe kerülhetett volna. Az Eszék ugyanis tavaly a negyedik lett a horvát bajnokságban, amivel kivívta az Európa Liga-indulás jogát, miközben a Puskás Akadémia a magyar bajnokságban elért tavalyi harmadik helyével szintén kiharcolta az EL-szereplést. Mészáros a felcsúti focicsapatot fenntartó céget birtokló akadémia kuratóriumi elnöke, így döntő befolyással rendelkező személy. Ahogy tulajdonosként, és fb-elnökként egyértelműen az volt az eszéki csapatot birtokló NK Osijeknél is. Az összeférhetetlenséget a G7-nek a Mészáros-csoportnál is megerősítették.