Mi lesz a fizetéssel? Az ingázóknál ez is kérdés

Szerbiából ingázók - leginkább ott élő magyarok - munkahelyei kerültek veszélybe a határzár miatt, ami dél-magyarországi munkaadójuknak is komoly gondokat okozhat.

Továbbra is kérdéses azon szerbiai lakhellyel rendelkező, főleg Szabadka környéki és horgosi munkavállalók sorsa, akik naponta ingáztak Szerbiából magyarországi munkahelyükre, ám határzár miatt most nem tudnak eljutni Magyarországra - vette át a 021.rs hírét a vajdasági Szabad Magyar Szó. Sokan dolgoznak a Mórahalom környéki gyárakban, a fürdőben és Röszke környékén.

Sors Róbert, a horgosi helyi közösség titkára szerint több mint 100 horgosi vállalt munkát a határ túloldalán és most nem tudni mi lesz a munkahelyeikkel. Az emberek nem tudnak eljutni a munkahelyükre, és ennek nem tudni, milyen következményei lesznek. Akik komolyabb cégeknél dolgoznak, talán kapnak majd fizetést, de nem mindenki reménykedhet ebben - mondta Sors.

Sok szabadkai, illetve a határ mentén élő ember is magyarországi áruforgalmazásából él, főleg a szabadkai piacon kínálják portékájukat, az ő megélhetésük is veszélybe kerülhet. A koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett határzár miatt a horgosi és a kelebiai határállomáson is többórás a várakozás, különösen a teherforgalomban.