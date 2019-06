Miért szomorúak az amerikaiak?

Tavaly tovább csökkent az Egyesült Államok részesedése a világ turizmusából. A 2018-as közel 80 millió látogató száma tovább apadhat, ha további vízumszigorításokat vezetnek be.

Kisebbfajta riadalmat keltett a turisztikai szakma egyik legnagyobb vásárán az a bejelentés, hogy még a vízummentesen ide utazóktól is közösségi oldalaik elérhetőségét, e-mail-címeiket és telefonszámaikat kérik majd - ráadásul öt évre visszamenően.

Az Anaheimben kezdődött turisztikai vásáron, az IPW-n az Amerikai Turisztikai Szövetség (US Travel Association) elnöke is tőlünk értesült a State Department legújabb tervéről. Roger Dow később egy sajtóbeszélgetésen már arról beszélt, hogy folyamatos egyeztetésben állnak a külügyi tárcával arról, hogy kellenek-e ezek a további megszigorítások vagy sem.

Az amerikai turisztikai iparág évi "seregszemléje" minden évben egyben számvetés is. A kaliforniai városban - amely két, hatalmas Disney parknak ad otthont - összegyűlt hatezer vásárló és kiállító egyaránt aggasztónak tartja azt, hogy az USA részesedése a világ idegenforgalmából évek óta csökken. Az idelátogatók száma ugyan tavaly is növekedett, 3,5 százalékkal, de a világátlag 7 százalék felett volt, és mivel ez évek óta tendencia, ezért a térvesztésük is folyamatos. Ezzel az eredménnyel az USA a harmadik legjelentősebb turisztikai fogadóország Franciaország és Spanyolország mögött. A turizmusból származó pénzek egyenlege tavaly 69 milliárd dollár volt, egy évvel korábban még 99 milliárd dollár. Az egy turistára eső bevételben viszont kétségtelenül aranyérmes az USA. A látogatónként 5000 dollárnak ugyanis a közelébe se érnek a versenytársak. A legtöbbet - nem meglepően - nem a szomszédos kanadai vagy mexikói turisták, hanem a Délkelet-Ázsiából érkezők költik.

Tavaly Kínából már 3 millióan kaptak USA-ba beutazó vízumot, és annak ellenére jönnének egyre többen, hogy a vízumra - mint Indiában és Brazíliában is - sokszor heteket kell várni.

A vízummentes beutazásra jogosult országok a Visa Waiver program keretében elektronikus úton igényelhetnek engedélyt, ami alaposan megkönnyítheti a belépést az Egyesült Államokba.

Az idei IPW-n bejelentették, hogy a kiemelt országok köre - ide tartozik Magyarország is - hamarosan Lengyelországgal, Romániával, Horvátországgal, Izraellel, Bulgáriával Brazíliával és Argentínával bővülhet. A US Travel Association vezetői sokat remélnek a biometrikus útlevél-ellenőrzéstől. A floridai Orlandóban már működik egy ilyen állomás - úgy mondják sikeresen. Az ESTA-vízummal történő belépés ugyanis egyáltalán nem zökkenőmentes. Az útlevelek és az ESTA-beutazók azonosítására szolgáló beléptető rendszer működése ugyanis sokszor katasztrofális. A Los Angeles-i reptéren még az elektronikus azonosítással is 2,5 órát vett igénybe az útlevélvizsgálat, a hagyományos vízummal érkezőknek pedig még ennél is többet kellett várakozniuk a reptéren.

Az ESTA bevezetésének hasznosságáról a dél-koreai példát szokták előhozni. A Visa Waiver programba 2008-ban lépett be a távol-keleti ország, és hamarosan az egekbe szökött az Amerikába látogató koreaiak száma. Néhány év alatt évi 328 ezerre nőtt a turisták száma, akik évente 2,4 milliárd dollárt hagynak a szállodákban, éttermekben és üzletekben. A US Travel Association számításai szerint ezzel 17 ezer amerikai munkahelyet "tartanak el". A Visa Waiver programban jelenleg 38 ország állampolgárai vesznek részt.