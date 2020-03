Migrációs hullám: Merkel visszaszólt Erdogannak

Érthető és méltányolható Törökország nehéz helyzete, a menekültek kárára folytatott politizálás viszont elfogadhatatlan - mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben az MTI szerint a görög-török európai uniós (EU-) külső határ térségében kialakult migrációs helyzettel kapcsolatban.

A német kormányfő egy más ügyben tartott tájékoztatón kérdésre válaszolva jelezte, hogy Németország nem kívánja befogadni a görög-török határ török oldalán gyülekező, és Törökországból távozni kívánó embereket, és nem tanácsolja, hogy nyissák meg az EU határát előttük. Mint mondta, Recep Tayyip Erdogan török elnök úgy érzi, nem kap elég segítséget az EU-tól, ami érthető és méltányolható, az viszont elfogadhatatlan, hogy ezt a menekültek kárára folytatott politikával juttatja kifejezésre, hiszen arra készteti őket, hogy induljanak el a határhoz, holott ez az út "lényegében egy zsákutca" számukra.

Arra a kérdésre, hogy "opció" lehet-e a határok megnyitása, a távozók befogadása és a menedékkérőket befogadó németországi állomások előkészítése nagyobb tömeg fogadására, azt mondta: "számomra az az opció, hogy tárgyalunk Törökországgal annak érdekében, hogy visszatérjünk a korábbi helyzethez", amelyben Ankara teljesítette az EU-Törökország menekültügyi megállapodásból adódó kötelezettségeit. Hangsúlyozta, hogy ehhez minden segítséget meg kell adni a szomszédos szíriai Idlíb tartományban dúló harcok miatt újabb súlyos terhekkel szembesülő országnak.

Törökország "nagyon sokat teljesít" a mintegy hárommillió szíriai menekült, és a további legkevesebb egymillió afgán, iráni és más külföldi, köztük "menekültek, és talán migránsok" befogadásával, helyzete pedig az ídlibi harcok miatt még "sokkal, de sokkal súlyosabb" lett, mert sokan az életüket féltve igyekeznek elmenekülni Törökországba.

Azonban ezt a helyzetet nem a menekültek sorsának még sanyarúbbá tételével kell kezelni, hanem mindenekelőtt államok közötti megállapodásokra kell törekedni - mondta Angela Merkel. Közölte, hogy a napokban a török elnökkel és Emmanuel Macron francia államfővel is tárgyalt, hogy miként lehet humanitárius segítséget nyújtani az Idlíbben élőknek, hogyan lehetne fegyvernyugvást elérni és miként lehetne talán Törökországot is az eddiginél jobban támogatni a területén élő menekültek ellátásában. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalt, méghozzá arról, hogy alakítsanak ki egy védett övezetet Szíriában a török határ térségében.

A török kormány pénteken közölte, hogy nem tudja tovább feltartóztatni az EU-ba igyekvő külföldieket, és megnyitja a határokat előttük. Görögország a határvédelem megerősítésével reagált.

Az utóbbi napokban a görög határőrség és a rendőrség készenléti egységei könnygázt és villanógránátokat is bevetettek a Törökország és Görögország közötti pazarkulei és kasztanieszi - szárazföldi - határátkelőknél gyülekező csoportok feloszlatására. A görög rendőrség szerint péntek óta több mint 15 500 illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg.