Mikor indulhat az új "mosógépcsere"?

Idén várhatóan már nem lehet állami támogatáshoz jutni a lakások energiahatékonysági felújításához. Az év elején még voltak tervek, amelyeket nem valósítottak meg.

Idén várhatóan nem folytatódik az energiahatékonysági felújítások vissza nem térítendő állami támogatása - írja a Népszava. A jelek szerint a választások és az energiaügyekért felelős területek teljes kormányzati átszabása miatt az energiafelújítási támogatások szempontjából ez az év már elveszett.

Pedig tavaly augusztusban az akkori Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes államtitkára, Szabó Zsolt megkeresésünkre már szinte kiforrott ez évi terveket vázolt fel. Eszerint háztartási napelem-telepítéshez, illetve az épületek különálló elemei - például nyílászárók - cseréjéhez szántak anyagi segítséget. A szakmai közvélemény ugyanakkor a teljes körű felújítás mellett állt ki.

Emellett sikeresnek számítottak a mosó- és hűtőgépcsere-akciók is. Az akkori kormányforrások még ez év elejére ígérték a folytatást. Ezt támasztja alá az is, hogy a korábbi évek során már ekkor meghirdették és nyár elejétől meg is nyitották az ilyen típusú kasszákat.

Szabó Zsoltot azóta elsodorta offshore-botránya, tárcáját pedig Orbán Viktor választások utáni kormányalakítása. Kaderják Péter, illetve Weingartner Balázs államtitkárok azóta megjelent néhány nyilatkozatukban csupán általánosan kötelezték el magukat az Otthon Melege Programnak (OMP) nevezett támogatási rendszer folytatása mellett. A napilap csak annyit tudott meg: most éppen áttekintik a program folytatásának lehetőségeit.

