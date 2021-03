Mikrochip-hiány miatt leáll a Tesla kínai riválisa is

Alkatrészellátási problémák miatt felfüggeszti a termelést a Tesla egyik fő kínai riválisa, a kizárólag elektromos autók gyártására szakosodott Nio - írja az MTI.

Az utóbbi hetekben egymás után jelentik be a nagy autógyártók - köztük a Ford, a Honda, a General Motors és a Volkswagen is - hogy kénytelenek visszafogni a termelésüket, mert hiába a növekvő kereslet, a félvezetők globális piacán kialakult hiány lehetetlenné teszi a futószalagoknál zajló munka felpörgetését.



A mikrochip hiány oka az, hogy a készleteket lefoglalták az olyan elektronikai fogyasztási cikkeket előállító vállalatok, mint az okostelefon-gyártók, amelyek a fejlettebb és nagyobb haszonnal eladható félvezetőket vásárolják. De a globális elektronikai alkatrészhiány kialakulásában az is szerepet játszott, hogy amerikai szankciók sújtják a szektorban jellemzően kínai kézben lévő technológiai vállalatokat.



Az elektromos személyautók kínai piacán domináns Nio pénteken bejelentette, hogy a jövő héten öt munkanapra leállítja a termelést a kelet-kínai Hofej városban lévő gyárában, és a tervezettnél legalább ezer autóval fog kevesebbet gyártani az első negyedévben. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 19 500 autót tud leszállítani a Nio. Az amerikai autógyártók közül a Ford Motor arra számít, hogy akár 2,5 milliárd dollárt is elvihet idei nyereségéből a csiphiány miatti termeléskiesés, míg a General Motors 2 milliárd dollárra becsüli a hatást. A Volvo AB haszongépjármű-gyártó, svéd multinacionális vállalat kedden közölte, hogy a félvezetők globális piacán kialakult hiány jelentősen visszaveti a termelést és így nyereségét is a második negyedévben. A Volvo, amely 18 országban működtet gyárakat, áprilisban ugyancsak a termelés leállítására kényszerül.