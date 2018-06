Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milliárdos autóipari beruházásról döntött a Leoni

A Hatvanban is gyártó német autóipari beszállító, a Leoni ezúttal Bulgáriában létesíthet új gyárat 32 millió euróért.

A főként autókba való elektromos berendezéseket, kábeleket gyártó Leoni 2000 embert foglalkoztató új üzemet létesít Bulgáriában - írja az Economic Times.

A 31 országban - köztük Magyarországon is jelen lévő gyár - 32 millió eurót szán az új üzemre. A lépést azzal indokolják, hogy gyorsan nő a szektor Bulgáriában. A szektor az országban 40 ezer embernek ad munkát, és a GDP 4 százalékát adja.

Az új üzem - melynek pontos helye még nem ismert - 2020-ra lehet kész.

A Leoni a régióban több másik helyen is fejleszt: márciusban jelentették be, hogy Szerbiában megnyitják negyedik gyárukat is.

A fotó forrása: AFP.

