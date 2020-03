Milliók szavaznak az USA-ban

Milliók szavaznak az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon, amelyek az amerikai elnökválasztási folyamat legnagyobb - legtöbb embert érintő és legtöbb delegátust megválasztó - voksolása.

Maine államtól Texasig és Coloradótól Kaliforniáig nagy számban jelennek meg a szavazóhelyiségekben az amerikaiak. A sajtójelentések arról számolnak be, hogy nagy a választási kedv, bár a déli Tennessee állam négy megyéjében hajnalra virradóra pusztító tornádók értelemszerűen sokak számára megakasztották a voksolást.

Tennessee-ben helyi idő szerint kedden délután még mindig tízezrek voltak áramszolgáltatás nélkül, és több szavazóhelyiséget átmeneti időre kénytelenek voltak bezárni. Bill Lee republikánus kormányzó döntésére azonban sok helyiségbe generátorokat vittek, Nashville városában pedig 15 szavazóhelyiségből máshová irányították a voksolókat.

Észak-Karolinában, Texas középső vidékein és Oklahomában is cudar az időjárás, esőzések és erős széllökések bátortalaníthatják el a szavazópolgárokat.

Mindenütt helyi idő szerint reggel hét órakor nyíltak meg a szavazóhelyiségek, és este hétig, vagy nyolc óráig tartanak nyitva.

A milliárdos Michael Bloomberg a választás napján is kampányol. Eddig ugyan mintegy félmilliárd dollárt költött a saját vagyonából a kampányra, de csak a szuperkedden szállt versenybe, a korábbi jelölőgyűléseken és előválasztásokon nem vett részt. A floridai metropoliszban, Miamiban spanyolul szólt feltételezett támogatóihoz, újságíróknak pedig azt nyilatkozta, hogy bármilyen eredmények szülessenek is a 14 tagállamban, semmiképpen nem száll ki a versengésből. "Nem államokat kell megnyerni, hanem delegátusokat" - fogalmazott. Majd a szintén az elnökjelöltségre pályázó Joe Biden volt alelnökre utalva hozzátette: "miért nem kérdezik meg Joe-tól, hogy nem akar-e visszavonulni?".

Elemzők egybehangzó véleménye szerint a választók alapvetően a 78 éves Bernie Sanders vermonti szenátor és a 77 éves Joe Biden, Barack Obama kormányzatának egykori alelnöke között döntenek majd, a kommentátorok nem sok esélyt adnak Elizabeth Warren massachusettsi szenátornak. S szinte meg sem említik Tulsi Gabbard hawaii képviselőnőt, akinek olyan alacsony a támogatottsága, hogy az országos televíziós vitákra nem is kapott meghívást, de eddig mégsem jelentette be visszavonulását.

Kedden Sanders és Biden egyaránt csak kisebb kampányrendezvényeken vett részt mindketten. A Bident támogató Pete Buttigieg, indianai volt polgármester és Amy Klobuchar minnesotai szenátor azonban televíziós interjúkban dicsérte a volt alelnököt. Buttigieg is és Klobuchar is pályázott a pártja elnökjelöltségére, de Buttigieg vasárnap, Klobuchar pedig hétfőn kiszállt a versenyből, s mindketten Bident mögött sorakoztak fel, miként egy már korábban a kampányból kiszállt texasi politikus, Beto O' Rourke is.

Barack Obama volt elnök azonban - a Biden-kampánycsapat várakozása ellenére - nem biztosította támogatásáról Bident. Sőt, amikor volt alelnöke kampánya hétfőtől olyan reklámspotot kezdett sugároztatni, amelyen Obama egyik beszédéből idéztek Bident dicsérő szavakat, a volt elnök sajtószóvivője kedden fontosnak tartotta tudatni: az idézett szavak egyáltalán nem jelentik azt, hogy Barack Obama Joe Bident támogatná.

Donald Trump amerikai elnök, aki előszeretettel szól hozzá a demokrata párti kampányhoz, újabb Twitter-bejegyzésben fejtette ki, hogy szerinte a demokrata párti elit nem Sanderst akarja elnökjelöltjének és ennek megfelelően cselekszik is.

Trump kedden a Twitteren ismét odaszúrt Bloombergnek és Bidennek is. Bloombergnek felemlegette, hogy szerinte nem szerepelt jól az országos tévévitákon, mint írta: "hozzá nem értő volt", és ezt már soha nem tudja jóvátenni. Joe Bidenről pedig - akit rendszeresen "Aluszékony Joe-nak" nevez - azt írta: "azt sem tudja, hogy hol van, vagy mit csinál". Biden egyébként hétfőn egy kampánygyűlésen, összekeverve a napokat, azzal buzdította híveit: "előre a szupercsütörtöki győzelemre".