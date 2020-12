Mindenhol szigorítják a járványügyi szabályokat, karácsonyi ajándékba jöhet az enyhülés

Karácsonyra várják a legtöbb európai országban a járvány tetőzését, addig viszont sorra szigorítanak mindenhol: Dánia, Hollandia és Szlovákia már döntött a teljes zárlatról a héten, korábban Németország is hasonló útra lépett. A magyarországi intézkedésekről december 21-én dönt a kormány.

Újabb Európai ország rendelt el teljes zárlatot: Dániában is bejelentették, hogy korlátozásokat vezetnek be karácsony előtt. A bevásárlóközpontokat már mától bezárják, a többi üzlet pedig, az élelmiszerboltok és szupermarketek kivételével, december 25-étől tart zárva. Hétfőtől az iskolák is bezárnak - kezdi cikkét az Euronews.

Németországban már a hétvégén eldöntötték, csak a létfontosságú termékeket árusító boltok tarthatnak nyitva, miután ezer felé közelített a koronavírus okozta betegségben egy nap alatt elhunytak száma. Szlovákia pedig szombattól vezet be szigorú kijárási korlátozást. Hollandia már öt hétre lezárta magát.

A vírus terjedésének megfékezésére Olaszországban és Spanyolországban is további szigorításokat terveznek. Egy tanulmány szerint a spanyol lakosság tíz százaléka fertőződött meg koronavírussal, a fővárosban Madridban ez az arány 18 százalék.

Az Egyesült Királyságban viszont a korlátozások lazítását tervezik az ünnepi időszakra, ugyanakkor mindenkit óvatosságra intenek, noha megkezdték az oltási programot.

Magyarországon a kormány december 21-én dönt arról, hogy a karácsonyi időszakra milyen szabályos lesz érvényben. A kijárási tilalmat este 8 és hajnali 5 óra között már meghosszabbították, majdnem mindenhol kötelező a maszkviselés még közterületen is, továbbá zárva kell lennie a vendéglátóhelyeknek is a helyben fogyasztók előtt.

Itthon az elmúlt napokban - az előző hetekhez képest - enyhült az új megbetegedések száma a hivatalos adatok szerint, ahogy az a Pandémia.hu grafikonján is látszik: