Mindenkit állva hagy ez az ország

Nem csak a kiemelkedő magyar növekedési számokat, de a világ összes gazdaságának bővülését sokszorosan lehagyhatja jövőre egy kis dél-amerikai ország, Guyana. Az IMF szerint jövőre közel duplázódhat a GDP, a rosszabb forgatókönyv esetében be kell érniük 30 százalékkal.

A világ összes országát alaposan állva hagyhatja növekedés tekintetében egy kis dél-amerikai ország, Guyana az IMF előrejelzései szerint. A Valutaalap szakértői úgy számolnak, hogy az ország gazdasága jövőre 86 százalékkal bővülhet az idei 4,4 százalék után. Ez negyvenszer akkora, mint amekkorát mondjuk az Egyesült Államok gazdaságától várnak a szakértők, de természetesen a magyar gazdaság várt növekedésének is sokszorosa - írja a CNBC.com.

Az IMF előrejelzése azon alapszik, hogy az eddig felfedezett mezők miatt a becslések szerint az országban a legnagyobb a világon az egy főre jutó olajkészletek nagysága, s sok mezőn a közeljövőben indul meg a kitermelés - mondta a dél-amerikai elemzésekkel foglalkozó Natalia Davies Hidalgo a pénzügyi portálnak.

Összehasonlításképpen Szaúd-Arábiában ez az érték lakosonként 1900 hordó olajra rúg, Guyana esetében viszont 3900 hordót tesz ki. Ráadásul ez még növekedhet is, mivel sok mezőn még csak most indul a kitermelés és jelenleg is vannak új felfedezések - mondta a szakértő.

Az országban a komolyabb kitermelés a jövő hónapban veszi kezdetét. Bár sok elemző szerint ez meghatározó változást jelent majd az országban, Hidalgo szerint az IMF becslése azért egy kissé ambiciózusnak tekinthető. Részben azért is, mert az országban jelenleg ideiglenes kormány van, nincs elfogadott 2020-ik évi költségvetés, ugyanakkor választásokat csak jövőre tartanak. Ez egyébként a legmagasabb GDP növekedési ütem egy ország esetében, amit az IMF valaha is előrejelzett.

A politikai bizonytalanság miatt az elemző szerint ezért elég nagy a valószínűsége, hogy számos projekt megvalósulása késedelmet fog szenvedni, de nem csak ez, hanem a közmű szektorban ott szokásos késedelmes fizetések is hátráltathatják a beruházásokat.

Az IHS Markit a politikai bizonytalanságra hivatkozva egyébként sokkal alacsonyabb növekedési ütemmel számol, amely azonban még így is elérheti a 30 százalékot. Az IMF korábban Guyana középtávú kilátásait nagyon kedvezőnek írta le. A szervezet elemzői úgy vélték, hogy az olajtermelésből befolyó többletbevételek lehetővé teszik az országban a tőkefelhalmozást, az infrastruktúra és az oktatás fejlesztését, mindezt úgy, hogy közben csökkennek az ország adósságállományának fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak.

A Valutaalap ugyanakkor figyelmeztet, hogy a költségvetési kiadások növekedési ütemének fokozatosnak kell lennie, hogy a kapacitások alkalmazkodni tudjanak hozzá és elkerüljék a szakirodalom által "Holland-kórnak" nevezett jelenséget. Ez azt a veszélyt jelenti, amellyel olyan országok gazdaságainak kell szembenéznie, amelyek hirtelen extra vagyonhoz és bevételhez jutnak egy értékes természeti erőforráskészlet felfedezése után.

Az elnevezés jó 50 évvel ezelőttről származik, amikor egy hatalmas gázkészletet fedeztek fel az országban. Ennek kitermelése miatt a gulden annak idején durva erősödésnek indult, s ennek komoly negatív hatása volt az ország többi gazdasági ágazatára, azok exportjának versenyképessége ugyanis jelentősen romlott.

Guyana-nak nincs tapasztalata ilyen összegű bevételekkel, s ez most ráadásul nagyon gyorsan jön - mondta Valeria Marcel, a Chatham House munkatársa a pénzügyi portálnak. Szerinte nagyon nagy kihívás lesz majd a guyanai gazdaságnak az, hogy ne olvassza magába egyszerűen az olajszektor.