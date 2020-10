Mit érdemes fekete pénteken venni? - Itt vannak a tippek

Az idei fekete pénteken nem a számítástechnikai eszközöket fogják keresni elsősorban a vásárlók, mert a tavaszi karantén alatt már alaposan bevásároltak ezekből.

A kijárási korlátozások tavasszal ugyan minden eddiginél több vásárlót tereltek az online térbe, és ők költekeztek is rendesen a webáruházakban, a trend azonban egyelőre nem bizonyult tartósnak - írja a Népszava. Az online boltok forgalma az idei első negyedévi 21 százalékos bővülés után a második negyedévben 47 százalékra ugrott éves alapon, a harmadik negyedévre azonban már ismét csak 19 százalékon állt a mutató.

A GKI Digital adataiból az is látszik, hogy a második negyedévi bővülés a műszaki és számítástechnikai cikkek, valamint az élelmiszereket és drogériai termékeket magába foglaló, úgynevezett FMCG területén volt a legerőteljesebb. A műszaki cikkek forgalma például 84 százalékkal emelkedett a második negyedévben.

A home office-ba küldött dolgozók, illetve digitális oktatásra kényszerült családok ugyanis tavasszal sorra vették a számítógépeket, laptopokat, tableteket, mobiltelefonokat. Vagyis éppen azokat a műszaki és számítástechnikai cikkeket, amelyek "békeidőben" a Black Friday fő slágerei voltak. Így az idén ezeket jórészt már mindenki megvette, akinek volt rá pénze, az idei ünnepi szezon húzóereje valószínűleg nem a műszaki kategória lesz - mondta Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója.

Az idén inkább az olyan termékekre lesz nagyobb kereslet, amelyekre amúgy is szükség van, de ajándéknak is kiválóak. Szépségápolási termékek, játékok, könyv, ruházati cikkek kerülhetnek be így most nagyobb számban a virtuális kosarakba az ünnepi vásárlások során. Emellett az olyan kisebb értékű szórakoztatóelektronikai cikkek is népszerűek lehetnek, mint fülhallgató vagy a hangszóró.