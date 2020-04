Mnuchin: példátlan mennyiségű pénzt nyomunk a gazdaságba az élénkítésre

Az amerikai gazdaság nyáron talpra állhat, ha a következő két hónapban újraindítják a koronavírus-járvány miatt leállított termelést - véli Steven Mnuchin pénzügyminiszter. A kormány kész még több pénzt a gazdaságba nyomi, ha szükséges.

A közel háromezer milliárd dollár értékű gazdasági élénkítő csomag júliusra, augusztusra hozna eredményt, attól függően, hogy az egyes államokban mikor indítják újra az üzleti életet. "Példátlan mennyiségű pénzt nyomunk a gazdaságba az élénkítésre, több ezermilliárd dollárt, és ennek meglesz a hatása" - mondta az amerikai pénzügyminiszter vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában, írta az MTI.

Mnuchin (képünkön) próbálta kicsinyíteni a kongresszusi költségvetési hivatal előrejelzéseit a munkanélküliség növekedéséről és a hazai össztermék csökkenéséről, és úgy vélte, hogy a Goldman Sachs bankház elemzőinek a világgazdasági válságról szóló előrejelzései szintén nem helytállóak. "Ezeket az előrejelzéseket a jelenlegi egészségügyi helyzetre alapozva fogalmazták meg." Ha még több pénzre lesz szükség, akkor a kormányzat kész még több pénzt a gazdaságba nyomni. "De ezt csakis kétpárti támogatással tesszük meg."

Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke, a demokraták várható elnökjelöltje közben további gazdaságélénkítő csomagokat sürgetett. A Politico című lapnak a politikus úgy fogalmazott: a következő gazdasági csomagnak "az ördögbe is, nagyobbnak kell lennie 2000 milliárd dollárnál". Egy több mint 2000 milliárdos gazdaságélénkítő csomagot a múlt hónapban fogadott el a szövetségi kongresszus. Biden szerint több pénz kell az egyes tagállamoknak és városoknak, hogy "ne bocsássanak el rengeteg tanárt, zsarut és tűzoltót".

Csökkent a koronavírusos halálesetek száma New York államban

New York államban áprilisban először fordult elő, hogy egyetlen napon kevesebb mint 400 ember halt meg a Covid-19 betegségben - jelentette be az MTI szerint Andrew Cuomo, az állam kormányzója vasárnap. Szombaton 367 ember hunyt el az új típusú koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség következtében. A kormányzó szerint ez az adat is "szörnyűséges", de messze alatta marad annak, amikor a járvány csúcspontján naponta 800 ember hunyt el a vírusfertőzésben az állam területén.

Szombaton még mindig ezer új koronavírusos beteget szállítottak kórházba, de ez is kevesebb, mint a korábban súlyosan megbetegedettek száma. "Visszatértünk a március 31-i állapotokhoz, amikor kezdett drámaian megemelkedni a betegek száma".

A kormányzó közölte: New York állam gazdaságának újranyitását a térség többi kormányzójával egyeztetve, ahogyan fogalmazott, "regionális elemzés alapján" kezdik meg. Az újraindítás első szakaszában az építkezési vállalkozások, kis üzemek, kis boltok és üzletek nyitnak meg, azok, amelyek az egészségügyi szakemberek álláspontja szerint "kis kockázatot" jelentenek a közegészségügyi helyzetre. A gazdaság újranyitásának második szakaszáról később döntenek - mondta Cuomo, hangsúlyozva, hogy ezt nagyrészt az egyes vállalkozásokra bízzák majd. Fontosnak mondta az oktatási intézmények újranyitását.

Az Egyesült Államokban - a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház vasárnap délutáni adatai szerint - több mint 954 ezer új típusú koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak, közülük több mint 53 ezren haltak meg.