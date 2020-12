Módosulhat a munka törvénykönyve, tartóssá válhat a távmunka

A munka törvénykönyvének módosításával kialakulhat a távmunka "békeidőben", azaz nem a vészhelyzet alatt érvényes szabályozása. A munkavállalónak joga lehet arra, hogy otthon fájrontot rendeljen el saját magának.

Az állami szintű távmunka-szabályozás egyelőre a veszélyhelyzet idejére terjed ki, de várhatóan a rendkívüli intézkedések után a Munka törvénykönyvét is módosíthatják - írja a Magyar Nemzet. A változtatást mind a munkaadók, mind a munkavállalók szeretnék. A versenyszféra sok szereplője tervezi hosszú távon is rendszeresíteni a távmunka lehetőségét, a munkavállalói felmérések szerint a dolgozók elvárják az otthoni munkavégzés heti néhány napos fenntartását.

A nem megfelelően szabályozott home office ugyanakkor számos gondot okozhat. Az Eurofound elemzése szerint például könnyen végeláthatatlanná válhat az otthoni munkavégzés. Ennek elkerülése érdekében szabályozni kell, hogy az alkalmazott a munkájához szükséges digitális eszközeit kikapcsolhatja a munkaidő lejárta után.

A right to disconnect (R2D), vagyis az elérhetetlenség joga a gyakorlatban azt jelenti, nem lenne számonkérhető a beosztott akkor, ha lejár a munkaideje, ezért nem válaszol az e-mailekre, vagy kikapcsolja a telefonját. A szakértők szerint a munkaadó akár kötelezővé is tehetné, hogy a munkaidőt követően az alkalmazott kikapcsolja a munkavégzéshez szükséges eszközeit vagy elérhetetlenné váljon számára a munkahelyi rendszer.