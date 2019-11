Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Most már tényleg távoznak a britek vagy jön az újabb fordulata?

A YouGov közvélemény-kutató intézet úgynevezett MRP modellje szerint a brit Konzervatív Párt kényelmes többséget szerezhet a december 12-ei parlamenti választáson, így január végén kiviheti az Egyesült Királyságot az EU-ból. A meccset azonban sem az esélyes, sem vesztésre álló Munkáspárt oldalán nem tekintik lefutottnak.

Két héttel a december 12-ei brit parlamenti választás előtt a vesztésre álló Munkáspárt lényegesen megváltoztatja kampánystratégiáját - adta hírül a BBC. Elsősorban azokban választókerületekben hangolják át az üzenetüket, amelyekben többségben vannak a brexiter szavazók. A YouGov közvélemény-kutató intézet úgynevezett Multilevel Regression and Post-stratification (MRP) módszerrel készült felmérése ugyanis azt mutatja, hogy a Munkáspárt elvesztené azokat a körzeteket, amelyekben a 2016-os függetlenségi népszavazáson többségben voltak a brexiterek, de egyébként hagyományosan a Munkáspárt szerez bennük többséget. Több mint 40 képviselői hely a tét.

Az MRP 359 mandátumot jósol a 650 fős parlamentben a toryknak, szemben a 2017-es parlamenti választáson megszerzett 317-tel. Ezzel az eredménnyel 1987 óta, Margaret Thatcher utolsó győzelme óta a legjobb teljesítményt produkálnák. A Munkáspárt az előrejelzés szerint 211 képviselői mandátumot szerezne a 2017-es 262 után, a Skót Nemzeti Párt (SNP) 43, a Liberális Demokraták 14 helyre számíthatnak, 35, illetve 20 mandátum helyett. Mindkét párt az EU-ban maradás pártján áll, emellett az SNP népszavazást akar kiíratni Skócia függetlenségéről, amihez nem kapnák meg egy tory kormány hozzájárulását.

Hogyhogy nem tuti?

Ennek tükrében meglepő, hogy senki sem tekinti lefutottnak a választást. Például sokak által kommunikációs gurunak tartott Dominic Cummings, Boris Johnson miniszterelnök legfőbb tanácsadója úgy véli, hogy a pártok versenye sokkal szorosabb, mint amilyennek látszik, nagy az esélye annak, hogy nem lesz meg a Konzervatív Párt abszolút többsége - idézte a Guardian a tanácsadót. Így folytatódhat az előző parlamentben kialakult patthelyzet az új törvényhozásban. Ezért arra kéri a brexiter választókat, hogy vigyenek magukkal a szavazásra még egy embert.

Az egyik ok, ami arra késztetheti a Munkáspártot, hogy ne adja fel a harcot, az MRP megjelenésének időpontja. A 2017-es választásról készült pontos előrejelzés egy héttel a szavazás előtt jelent meg, nem pedig kettővel, ami nagy különbség lehet. Ez tükröződhet abban, hogy a YouGov felmérésének elég nagy a hibahatára.

Emellett a vizsgálat idején a szavazók még nem ismerték azt dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a konzervatív kormányok az elmúlt két és fél évben tárgyalásokat folytattak arról, hogy a brexit után az USA-val kötendő szabadkereskedelmi egyezmény szabad utat nyitna az amerikai gyógyszercégek behatolása előtt a brit egészségügyi ellátásba (NHS). Jeremy Corbyn szerdán mutatta be a papírokat rácáfolva Johnsonra, aki tagadta - és azóta is tagadja -, hogy lettek volna ilyen tárgyalások.

Egy másik közvélemény-kutatás, amelyet a ComRes intézet végzett a Daily Teregraph napilappal együttműködve, azt mutatja, hogy a Munkáspárt az elmúlt napokban mérhetően javított helyzetén. A Konzervatív Pártnak 41 százalékos támogatottságot mértek, míg a Munkáspártnak 34 százalékot, az előbbi egy százalékpontos csökkenés a hét vége óta, míg az utóbbi két százalékpontos növekedés elsősorban a Liberális Demokraták rovására. Végül a Munkáspárt abban is bízhat, hogy a 2017-es választás előtt két héttel (azaz ugyanannyi idővel, mint ami most hátra van) ugyanúgy vesztésre álltak a Konzervatív Párttal szemben, mint most.

Nagy hajrát terveznek

A Munkáspárt agytrösztje már az MRP felmérés megjelentése előtt elhatározta, hogy változtat a kampánystratégián. Eddig azzal követték el a legnagyobb hibát, hogy túlbecsülték a Liberális Demokraták jelentette veszélyt, nevezetesen, hogy ez a rivális elcsábíthatja tőlük az EU-ban maradás pártján álló szavazókat, miközben alábecsülték azt a kockázatot, hogy a brexiter választók a Munkáspárt helyett a torykra adják a voksukat. Ezért főként arról beszéltek, hogy a választás többről szól mint a brexitről - az egészségügy, a szociális igazságtalanságok stb. súlyos problémáit kéne elsősorban megoldani Nagy-Britanniában.

A változtatás lényege, hogy a Munkáspárt előtérbe tolná árnyék kormányának brexiter minisztereit, azokat, akik az uniós kilépés pártján állnak, szem a párt maradáspárti politikusaival. A Munkáspárt fél éven belül még egy népszavazást akar kiíratni a függetlenségről, így brexitpárti politikusaiknak arról kellene meggyőzniük a brexiter választókat, hogy a referendummal nem akarják feladni a brexitet, azaz nem akarják trükkösen az EU-ban tartani az országot.

Pusztán az a szándékuk, hogy egy új brit-EU megállapodással garantálják a munkavállalók megszokott jogainak fenntartását, a fogyasztói jogok érvényesítését és a környezetvédelmi szabványok betartását. Összességében nem a brexit ellen vannak, hanem pusztán az ellen, hogy ezt Boris Johnson vezetésével valósítsák meg. Ez nem tűnik könnyű feladatnak, hiszen a toryk választási üzenete sokkal egyszerűbb és világosabb: Get Brexit Done!, azaz azt ajánlják, hogy három év halogatás után végre megcsinálják a brexitet.

Azért is!

Bár Corbyn népszerűségi mutatói eléggé rosszak, nem akarják eltüntetni a színről a pártvezért, hanem éppen ellenkezőleg, még többet fog szerepelni az értelmiségieknél kevésbé finnyás hétköznapi emberek előtt. Az utca embere vélhetően kevésbé ellenséges például államosítási terveivel szemben. A sok nyilvános fellépéssel azt akarják hangsúlyozni, hogy a munkáspárt vezetője a kisemberek közül való, szemben Johnsonnal, aki a brit elit tipikus képviselője.

Végül mindezek mellett természetesen ütni akarják a vasat az NHS ügyében és ki akarják használni, hogy Donald Trump amerikai elnök egy héttel a szavazás előtt az Egyesült Királyságba látogat. A magát alkukirálynak tekintő államfő látogatását úgy akarnak láttatni, hogy jött szétnézni az USA új vazallus országában. Vele ugyanis csak olyan kereskedelmi megállapodást lehet kötni a brexit után, ami az USA jól, az Egyesült Királyság viszont rosszul jár.