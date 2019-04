Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Most még megkegyelmeztek a briteknek

Változatlanul negatív kilátással, illetve negatív figyelőlistán tartja nyilván két nagy nemzetközi hitelminősítő a brit államadósság-osztályzatokat, elsősorban a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) folyamatát övező bizonytalanság és az ebből eredő gazdasági kockázatok miatt - írja az MTI.

A Fitch Ratings és a Standard & Poor's egyaránt péntek éjjel ismertette Londonban a brit szuverén besorolások időszaki felülvizsgálatának eredményét.

A Fitch Ratings közölte: a felülvizsgálat után is negatív előjelű minősítési megfigyelés alatt tartja a hosszú távú brit államadósság-kötelezettségek "AA" szintű besorolását. Indoklásában a cég kiemelte: jóllehet a brit parlamentben a képviselők többsége a megállapodás nélküli brexit elkerülését szeretné, a brit politika továbbra is ingatag, és ez akár akaratlanul is elvezethet a súlyos gazdasági felfordulás kockázatával járó rendezetlen kilépéshez.

A Fitch előrejelzése szerint a brit hazai össztermék (GDP) az idén 1,2 százalékkal, jövőre 1,7 százalékkal növekedhet, de a hitelminősítő hangsúlyozza: ezek a prognózisok is arra a feltételezésre alapulnak, hogy az EU-tagság megszűnése nyomán rendezett lesz az áttérés az EU-val kialakítandó új gazdasági és kereskedelmi viszonyrendszerre.

A cég számításai szerint a megállapodás nélküli brexit hozzávetőleg 3 százalékos GDP-veszteséghez vezetne kétévi időtávlatban a szabályozott kilépésre kidolgozott alapeseti előrejelzéshez képest.

Mások is figyelmeztettek már

Más elemzőcégek a rendezetlen brexit hosszú távú növekedési kockázatára is felhívták már a figyelmet. A National Institute of Economic and Social Research (NIESR) nevű tekintélyes londoni gazdasági-társadalmi kutatóközpont legutóbbi tanulmánya szerint ha az alsóház által eddig háromszor elutasított brexit-megállapodás nem lép életbe, és az EU-val folytatott brit kereskedelem emiatt a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszerére térne át - ami vámok és vámvizsgálatok megjelenését jelentené -, a brit hazai össztermék értéke 2030-ra 4,93 százalékkal lenne alacsonyabb annál a szintnél, amelyet az akadálytalan kereskedelem folytatódása esetén arra az évre a brit gazdaság elérhetne.

A Bank of England számos forgatókönyvet vizsgáló, nemrégiben ismertetett 87 oldalas tanulmánya szerint a teljesen szabályozatlan kilépésre kidolgozott legrosszabb stresszhelyzeti szimulációs modellek arra vallanak, hogy a brit GDP-érték e forgatókönyv-változat esetén 8 százalékkal zuhanna. A brit jegybank szakértői szerint ez összeomlásszerű recessziónak felelne meg.

Az S&P is megszólalt

Pénteken a Standard & Poor's is vizsgálta az általa szintén "AA" szinten nyilvántartott brit államadósság-besorolást, és közölte, hogy érvényben tartja az osztályzat negatív kilátását. Ehhez fűzött, péntek éjjel Londonban ismertetett indoklásában az S&P kiemelte: az osztályzatot terhelő negatív kilátás annak a kockázatát tükrözi, hogy a brit áru- és szolgáltatásexport elveszítheti fő európai piacait, a külső finanszírozás szűkülhet, vagy a font globális tartalékvaluta-státusa nyomás alá kerülhet.

A cég közölte: leminősítheti Nagy-Britanniát abban az esetben, ha a rendezetlen körülmények között végbemenő brexit egyre bizonyosabb forgatókönyvvé válik.

A Standard & Poor's szerint rendezetlen kilépés esetén eróziónak indulhat a brit gazdaság munkaerő- és tőkevonzó képessége, és e forgatókönyv a font tartalékvaluta-szerepét is kikezdheti.

Az S&P kiemeli, hogy a brit folyómérleg-egyenleg hiánya tavaly megközelítette a 110 milliárd dollárt, és ez a világ második legmagasabb nominális folyó deficitje volt az Egyesült Államoké után. A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy ez a folyómérleg-hiány jelentős külföldi finanszírozást igényel.

A cég közölte, hogy a rendezett kilépést feltételező alapeseti előrejelzése is mindössze 1,1 százalékos idei brit GDP-növekedést valószínűsít. Az S&P a 2020-2022-es időszakra is csak 1,5 százalékos éves átlagos reálnövekedést vár a brit gazdaságban.

Választás a rossz és a rettenetes között

A londoni és a nemzetközi elemzői közösségben vannak ennél is sokkal gyengébb előrejelzések.

Az egyik tekintélyes londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) legutóbbi helyzetértékelésében közölte: megítélése szerint a brit gazdaság idei növekedési kilátásai "valahol a rossz és a rettenetes között járnak".

A ház londoni elemzői jelenleg 0,5 százalékos brit GDP-növekedést várnak 2019 egészére, de hangsúlyozták: a tényleges növekedési ütem ennél is sokkal rosszabb lehet a gazdaságba vetett bizalom összeomlása esetén, vagy akkor, ha a világgazdaság "zuhanórepülésbe" kezd.

A fejlett ipari gazdaságok alkotta Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legutóbbi globális jelentésében közölte: felülvizsgált előrejelzése szerint a brit hazai össztermék zökkenőmentes, rendezett Brexit esetén is mindössze 0,8 százalékkal növekszik az idén.

Az OECD szerint ha a brit EU-tagság megszűnéséig nem sikerül életbe léptetni a brexit-megállapodást, és így a kilépés után tervezett átmeneti időszak is elmarad, az valószínűleg recesszióba sodorná a brit gazdaságot.