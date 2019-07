Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Moszkva is Csernobil sorsára juthat?

Oroszországban szokatlanul heves tüntetésekhez vezetett, hogy Moszkva egyik városrészében egy radioaktív hulladékokkal szennyezett terület közvetlen közelében autópályát építenek. A helyiek szerint megbolygatják a szennyezett talajt, és az autók behordhatják radioaktív mocskot a főváros központjába.

Éles konfliktus alakult ki helyi civil aktivisták és autópálya-építők között Moszkvában, ahol egy még a szovjet időkből visszamaradt, nukleáris hulladékkal szennyezett terület tőszomszédságában vezet el egy új autópálya-szakasz - tudósított a Financial Times. Az orosz főváros helyhatóságának illetékes csinovnyikjai tagadják, hogy bármilyen kockázattal járna a délkeleti irányú, 34 kilométeres expresszút érintett szakaszának építése. Moszkva 12 millió lakója fuldoklik a közlekedési dugóktól, amin új utak építésével igyekszik segíteni az önkormányzat.

A gond az, hogy az érintett útszakasz nagyon közel van egy az 1930-as években alapított fémfeldolgozó gyár radioaktív hulladékokat is tartalmazó szemétdombjához, amelyben rádium, tórium és urán is található. A terv ellenzői azt mondják: meg akarják akadályozni, hogy az 1986-os csernobili nukleáris katasztrófa megismétlődjön Moszkvában. Az építkezés azzal a kockázattal jár, hogy feltúrt talajból sugárszennyezés jut a levetőbe és a vízbe, az új utat használó autókra rátapadhat a radioaktív mocsok, és így eljuthat az orosz főváros szívébe is.

Nem kétséges

Természetesen túlzás Csernobilhoz hasonlítani a bajt, de kétségtelen, hogy betegségekhez vezethet a nukleáris szemétdomb körüli turkálás - mondta Konsztantyin Fomin, a Greenpeace Russia aktivistája. Oroszországban nem jellemző, hogy a helyi lakosság szembe merne fordulni a hivatalok akaratával, ám ezúttal a fertőzéstől való félelem erősebbnek bizonyult a nacsalnyikoktól való félelemtől, ezért sokan elmentek az útépítés elleni tiltakozó demonstrációra.

Ami azt illeti a városi vezetők viselkedése erősen emlékeztet az HBO Csernobil című filmjében szereplő helyi elöljárók hozzáállására. Szerintük egyesek azért csinálják feszültséget, mert az őszi helyhatósági választások előtt igyekeznek jól helyezkedni Szergej Szobjanyinnal, Moszkva polgármesterével szemben. Az autópályát építő vállalat a tiltakozás nyomán új vizsgálatokat végeztetett a radioaktivitás ellenőrzésére, ám ezek nem mutatták a káros háttérsugárzás erősödését - mondta Denisz Taraszov, az utat építő Gorkapsztroj igazgatóhelyettese.

Újabb tesztek

Az aggodalmakra válaszul a hatóságok is újabb tesztekbe kezdtek az elmúlt hetekben. Vitalij, Deszjakov, az orosz főváros út- és hídépítési osztályának vezetője azt mondta, hogy a tesztek bizonyították: nincsenek veszélyes anyagok azon a területen, ahol az autópályát építik. A radioaktív sugárzás szintje a normális határértékeken belül van. Arra nem válaszolt, milyen messze méricskéltek az út nyomvonalától.

A Greenpeace azt állítja, hogy az építkezéstől 50-200 méterre kiugró radioaktivitást mért, ám ezzel valószínűleg nem sokra megy. A moszkvaiak korábban is tiltakoztak útépítések miatt, ám hiába. Tíz évvel ezelőtt a Khimki erdőt átszelő autópálya ellen demonstráltak. A környezetvédők még blokádot is szervezet az építkezés útjába, ám hogy, hogy nem baseballütős fiatalok jelentek meg a helyszínen, akik agresszíven léptek fel velük szemben és az útépítés folytatódott.

Valami van...

A mostani ügyben szereplő fémfeldolgozó üzemet 1932-ben alapították. Akkor még Moszkva szélén volt, míg most a város egyik százezer lakosú peremkerületének közepén van. A gyár az 1960-as években kezdett atomreaktor-részegységeket gyártani. A nukleáris hulladék elásásával több mint fél évszázada felhagytak, ezért az addig eltemetett anyagok nagyobb részét veszélytelennek tartják a szakértők. Ugyanakkor a Greenpeace szerint a hulladék egy része ma is életveszélyes. A Roszatom, a cég tulajdonosa nem kommentálja ezeket az állításokat. Elismerik, hogy a telephely egy része radioaktív hulladékot tartalmaz, de megjegyzik, hogy a moszkvai önkormányzat nem egyeztetett velük az útépítésről.

Az HBO említett filmjének hangulatára emlékeztet Lucy Pickalova helyi lakos Facebook bejegyzése is. Magunkra hagytak bennünket! Akármit teszünk, megépítik az autópályát. Miért hagyják, hogy egy ilyen katasztrófa megtörténjen és senki se tegyen semmit ellene? - teszi fel a költői kérdést.