Mueller-jelentés: megszólalt a Kreml

Nem tartalmazott semmi újat Robert Mueller amerikai különleges ügyész jelentésének nyilvánosságra hozott kivonata és az sem támasztotta alá a 2016-os amerikai elnökválasztásba való állítólagos orosz beavatkozással kapcsolatos vádakat - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában az MTI szerint.

"Nehéz megtalálni a sötét szobában a fekete macskát, főleg, hogy ha nincs is ott" - fogalmazott Konfuciuszra utalva a szóvivő. "Múlnak a évszázadok, és sajnos a tengerentúlon ezt továbbra sem értik" - tette hozzá.

Megismételte azt a Moszkvában korábban már sokat hangoztatott állítást, amely szerint Oroszország nem avatkozik be más országok belügyeibe, választásaiba, köztük az Egyesült Államokéba sem. Ugyanakkor azt is ellenzi, hogy más országok az orosz ügyekbe avatkozzanak be.

Peszkov arra reagált, hogy Mueller vezette vizsgálóbizottság jelentése William Barr amerikai igazságügyi miniszter összegzése szerint nem talált bizonyítékot arra, hogy Donald Trump amerikai elnök választási kampánystábja vagy munkatársai "egyeztettek vagy összejátszottak" az orosz vezetéssel. Peszkov szerint Moszkva régóta várja, hogy Washington lépéseket tegyen a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében. Utalva a Vlagyimir Putyin orosz elnök által a tavaly nyári helsinki orosz-amerikai csúcson Trumpnak ajándékozott focilabdára, az hangoztatta, hogy a labda az amerikaiaknál van és hogy Oroszország sohasem volt kezdeményezője a viszony elrontásának, a kétoldalú szerződések megszüntetésének és a másik ország diplomáciai képviseletének elfoglalását. Emlékeztetett arra, hogy Putyin többször hangot adott a kapcsolatok javításában való orosz érdekeltségnek.

Az orosz külügyminisztérium sajtóosztálya közleményben fejezte ki reményét, hogy Washington veszi magának a bátorságot hivatalosan elismeri: az "orosz beavatkozással" kapcsolatos gyanúsítgatás nem más, mint "rosszindulatú rágalom", amelyet az amerikai belpolitikai küzdelemben használtak fel.

Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőháza külügyi bizottságának elnöke úgy vélekedett, hogy az amerikai különleges ügyész vizsgálatának eredménye "minden adut" az amerikai kormányzat kezébe juttatott, ezért nem kizárt, hogy Washington kezdeményezően fog fellépni az orosz-amerikai viszonyban. Leonyid Szluckij, az alsóház külügyi bizottságának elnöke szerint a Mueller-jelentés Trump belpolitikai rehabilitálását jelenti, de az orosz politikus szerint az nem tudja egy csapásra megváltoztatni Oroszország és az Egyesült Államok viszonyát.

