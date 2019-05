Nagy a baj a szomszédban

Románia irtózatos tempóban fogyasztja a közlekedési minisztereket, nem meglepő, hogy például a vasúti közlekedés színvonala kritikán aluli.

Az 1990 óta eltelt 29 év alatt kereken 30 miniszter állt a közlekedési tárca élén Romániában - írta a Maszol. Néhányukat többször is kinevezték, de még így is fehér holló volt az a tárcavezető, aki kitöltötte négyéves mandátumát. Így mindannyian egymásra tolhatták a felelősséget a román államvasutak (CFR) állapotáért.

Néhány példa a borzalmas miniszteri teljesítményekre. Corneliu Budara mindössze három hónapos mandátuma legfeljebb azzal maradhatott emlékezetes, hogy a tárcavezető az 1990. júniusi bányászjárás idején megengedte a craiovai regionális vasútigazgatóság vezetőjének, hogy zöld utat adjon a Zsil-völgyi bányászokat Bukarestbe szállító vonatnak.

Paul Teodoroiu 1992-1994 közötti megbízatása máig tartó nyomokat hagyott: neki köszönhető a bukaresti "CFR-palota" előtt ma is látható fémkerítés, amelyet a tárcavezető intézkedései miatt az épületet kövekkel támadó és a minisztériumba behatoló vasutasok ellen emeltek.

Korrupció és semmittevés

Később, 1998-ban, két hónapig végre egy őszinte miniszter került a tárca élére: a mesterségére nézve építész Anton Ionescu azonnal beismerte, hogy nem ért a közlekedéshez. Traian Bãsescu volt államfő három alkalommal vezette a minisztériumot, 1991-1992, 1996-1998 és 1998-2000 között. Harmadik mandátuma alatt az időközben teljesen eladósodott román államvasutakból hat különálló társaságot hozott létre, abban a reményben, hogy így nehezebb lesz nyomon követni és visszaszerezni a tartozásokat.

Gheorghe Dobre ugyan szakember volt, 2004 és 2006 közötti másfél éves minisztersége alatt azonban nem sok javulás történt a vasúti közlekedésben. Minisztersége vásároltak másodkézből 34 franciaországi motorkocsit, rendkívül túlértékelt áron. Ezeket aztán be is tiltották Európában, mivel azbeszt is volt bennük. Szintén Dobre mandátuma idején, 2005-ben beomlott a gradișteai vasúti híd, amely még most is az akkori állapotában van.

Radu Berceanu két alkalommal is volt közlekedési miniszter, 2006 és 2007, majd 2008 és 2010 között. Az időszakában fogadtak el romániai illetékesek 20 millió eurós csúszópénzt az osztrákoktól, a Bukarest-Konstanca vasútvonal korszerűsítése ürügyén. Négy olyan miniszter is szolgált a közlekedési tárca élén, akinek regnálása alatt semmi sem történt.