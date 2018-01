Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy a baj Venezuelában

Venezuela a világ legnagyobb ismert kőolajkészletével rendelkezik, a világ tizedik legnagyobb olajexportálója, ám gyakorlatilag fizetésképtelen. Decemberben jelentősen csökkent az ország olajtermelése, és a termelés visszaesett a múlt év egészében is. Az USA idén megdöntheti eddigi olajtermelési rekordját. Új egyensúly jöhet a világpiacon - írta az Infostart az MTI híre alapján.

Kormányzati adatok szerint a decemberi olajtermelés mintegy 30 éves mélypontra zuhant, napi 1,62 millió hordó volt. Ez napi 216 ezer hordó, mintegy 12 százalék csökkenés a novemberi szinthez képest. Szakértők 1,75 millió hordó decemberi olajtermelésre számítottak. Most először fordult elő, hogy a tényleges termelés kisebb volt, mint ami a szakértők várakozásában szerepelt - számolt be a portál.

Manuel Quevedo venezuelai alelnök, aki már az olajipari minisztériumot is vezeti, a hét elején azt mondta, hogy az ország olajtermelése ismét közelít a napi 1,9 millió hordóhoz.

Ugyancsak pénteken közölt adat szerint a dél-amerikai ország tavalyi átlagos napi olajtermelése 2,072 millió hordó volt, ami csaknem napi 300 ezer hordó csökkenés a 2016. évi napi átlag 2,373 millió hordóhoz viszonyítva. A venezuelai kormány tervei szerint az idei átlagos olajtermelés napi 2,4 millió hordó fölötti lesz.

A venezuelai alelnök a hét elején arról is beszélt, hogy továbbra is érvényes az a hosszabb távú terv, amely szerint napi 6 millió hordóra növelik az olajtermelést, amit még a korábbi államfő, Hugo Chávez tűzött ki célul. Szakértők szerint ehhez rengeteg pénzre, főleg külföldi forrásra lenne szüksége a már jelenleg is gyakorlatilag fizetésképtelen, 150 milliárd dolláros adósságot nyögő országnak.

Az országban tavaly 2600 százalék fölötti volt az infláció. Venezuela pénzügyi gondjait jól tükrözi, hogy január elején ismét nem rendezte hozamtartozását egyik kötvénye után és ezzel a venezuelai kormány és a PDVSA állami olajipari cég összesen már 1,28 milliárd dollár adósság kifizetésével maradt el.

Venezuelának idén 9 milliárd dollár adósságot kell rendeznie, míg az devizatartaléka 9,770 milliárd dollár volt tavaly novemberben.

