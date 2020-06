Nagy a harc a Praktiker-állásokért

A koronavírus-válság kifejezetten jól jöhet a Praktikernek, ha többen töltik itthon a nyarat és a külföldi utazások helyett ingatlanfelújításra költik a pénzt. A cég dolgozókat toboroz.

Magyarországi történetének legjobb évét zárta a Praktiker 2019-ben - derül ki a cég közleményéből. A Nettó 67,88 milliárd forint árbevétel 18 százalékkal több az előző évi 57,1 milliárdnál. Az üzemi eredmény 3,6 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi - közel - 3,2 milliárdról. A Praktiker 20 áruházzal rendelkezik Magyarországon, és csaknem 1600 embernek ad munkát.

A cég nem bocsátott el dolgozókat a koronavírus-járvány miatt, és Budapesten a 2017-ben megkezdett áruház-felújítási program is folytatódik, az idei üzleti terveket azonban kénytelenek voltak módosítani - írta a Világgazdaság. A márciusi és áprilisi kijárási korlátozás annak ellenére is negatívan befolyásolta a forgalmunkat, hogy a home office időszakában megnőtt a barkácsolási, az otthon- és kertszépítési, renoválási kedv. Ha az emberek a nyári szabadságokat az idén zömével belföldön töltik, akkor az eddigi lakás- és házfelújítások most a nyaralófelújításokkal folytatódhatnak.

A március közepén leállított toborzásokat újraindították. Első körben a válság miatt munkájukat elvesztett álláskeresők közül toboroztak, de közben intenzív lett a munkatársi ajánlási rendszer is. A munkaerőpiac két hónap alatt száznyolcvan fokot fordult: az eddig kritikus budapesti "kékgalléros" pozíciókra pillanatok alatt sok minőségi pályázat érkezik, napok alatt be tudják tölteni az álláshelyeket.