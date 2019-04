Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy bajban lehet Németország - ez Magyarországnak is vészjósló

Fennáll a veszélye annak, hogy Németország gazdasága még a negyedik negyedév előtt recesszióba süllyedjen - vélik a Saxo Bank elemzői szokásos negyedéves kitekintőjükben. Ráadásul az sem kedves az Európai Unió gazdaságának, hogy a kereskedelmi háború akár lezárul, akár nem, gyengíti a kontinens pozícióit. A populista pártok 20-25 százalékot érhetnek majd el az európai parlamenti választásokon.

Nagyon nagy a különbség az európai és az amerikai eszközök értékeltsége között, ez különösen a részvényekre igaz, s ez a különbség fenn is maradhat - írják negyedéves előrejelzésükben a dán Saxo Bank elemzői. Steen Jakobsen, a bank vezető közgazdásza és befektetési igazgatójának véleménye szerint Európában a szükséges változásokat egy visszaesés, vagy egy válság indíthatja el, ezért az idei és a jövő év kulcsfontosságú lehet a kontinens szempontjából. A banknál jelenleg arra számítanak, hogy a májusi európai parlamenti választásokon a populista pártok összesen 20-25 százaléknyi szavazatot kaphatnak majd.

Kezd lemaradni Németország is

Az, hogy hogyan alakul majd az európai gazdaság növekedése elsősorban Németország döntheti el, itt pedig nem számítanak túl sok jóra a Saxo szakértői. Előrejelzésük szerint könnyen előfordulhat, hogy Németországban már a negyedik negyedév előtt recesszió alakul ki, anélkül is, hogy az amerikaiak büntetővámokat léptetnének életbe az európai autógyártókkal szemben. A bank szakértői szerint egyébként az amerikai-kínai kereskedelmi háború szinte minden kimenetele kedvezőtlen lehet Európa számára. Ha folytatódik, akkor azért, mert az egész globális kereskedelemre hatással lesz. Ha meg egy túlságosan baráti megállapodással ér véget, akkor azért, mert így gyengülhetnek az európai cégek pozíciói a kínai piacon.

Jakobsen úgy látja, hogy Németországnak hosszabb távon is lehetnek problémái. Az Ipar 3.0 modellben ugyanis nagyon sikeres volt a német gazdaság, azonban mivel nem fektet eleget a technológiai szektorba, ezért az Ipar 4.0 modellben kezd lemaradni. Ennek egyik tünete például, hogy az internethálózat sebessége az országban nagyon gyenge. Az országnak sokat kellene fejlődnie a digitalizációban, a nők foglalkoztatására és az infrastrukturális fejlesztésekre.

Ugyanakkor ha itt lesz előrelépés, akkor ezen sokat nyerhetnek az európai eszközök is, s ezért a befektetőknek nem kell minden, az európai gazdaság jövőjéről alkotott pesszimista jövőképnek bedőlniük.

Lemaradó Európa, zombikkal

A bank részvénypiaci szakértője, Peter Garny azon a véleményen volt, hogy az európai részvénypiacok lemaradása folytatódhat. Itt is az a probléma ugyanis, hogy a nagy európai részvények között nincs igazán olyan cég, amely a digitális korszakot, a technológiai szektort igazán képviselné.

Az európai tőzsdéken a legproblémásabb szektor jelenleg a pénzügyi. A teljes európai bankszektor teljesítménye 2003 óta zéró, ami azt jelenti, hogy ebben 15 éves periódusban reálértéken 28,5 százalékos veszteséget termelt a szektor. Ez hasonló a 1990-es évek japán zombibankjainak teljesítményéhez és a párhuzam elég ijesztő - mutatott rá Garny.

Tíz évvel a Lehman Brothers csődje után az európai bankszektor még mindig alacsony tőkemegtérülést produkál és gátja a gazdasági fellendülésnek. Ráadásul az is látszik, hogy a politika teljesen tévesen áll hozzá a problémához. Miközben már most is az a gond, hogy egyes bankok rendszerszempontból túl nagyra nőttek, az a téma, hogyan lehetne a Commerzbankot és a Deutsche Bankot összeolvasztani és egy még nagyobb pénzintézetet létrehozni. Ehelyett inkább arra kéne koncentrálni, hogy lehetne a versenyt növelni a szektorban.