Nagy lépésre készülnek a cseheknél

Elsőként Csehország számára kívánja lehetővé tenni az általános fordított adózás alkalmazását az Európai Bizottság 2019. június 21-én közzétett ajánlásában. A döntés magyarországi hatásait a Deloitte járta körbe.

Az általános fordított adózás azt jelenti, hogy a társaságok nem terhelnek áfát egymásra, hanem az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti meg az állam részére. Vagyis a számla az áfa felszámítása nélkül kerül kiállításra és az adót majd a vevőnek kell megfizetnie az állam részére.

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta a hozzáadottérték-adó (héa) irányelv módosítását, mely szerint a tagállamok 2022. június 30-ig előírhatják a fordított adózás alkalmazását a belföldi adóalanyok között teljesülő ügyletek esetén. Az átmeneti szabályt csak bizonyos feltételek teljesülése esetén lehet majd alkalmazni, amennyiben arra az Európai Bizottság felhatalmazást ad.

A módosítást Csehország kérelmezte, ennek hátterében az áfacsalások növekvő tendenciája és az ezzel szembeni küzdelem hatékonyságának növelése állt. Az Európai Bizottság ajánlásából kiderült, hogy Csehország esetében az adócsalás mértéke az európai átlagérték fölött van, ezért igényük az általános fordított adózás bevezetésére megalapozott. Ezenfelül esetükben teljesül valamennyi szigorú feltétel, mely lehetővé tette a fordított adózás bevezetésének kérelmezését - mondta Aracsi Bernadett, a Deloitte adóosztályának szenior tanácsadója.

Körhintacsaláshoz vezethet

A jogalkotó már az új lehetőség kidolgozásakor számított rá, hogy az általános fordított adózás bevezetése egy tagállamban könnyen átterelheti a körhintacsalásokat egy másik, szomszédos tagállamba.

A legelső javaslat lehetővé tette volna, hogy azon tagállamok, amelyek esetében negatív hatás érezhető a más országokban bevezetett fordított adózás miatt, akkor is kérelmezhessék az általános fordított adózás alkalmazását, ha egyébként nem felelnek meg valamennyi feltételnek. A végleges jogszabály azonban ezt a lehetőséget eltörölve, kizárólag szigorú feltételek megléte esetén engedi meg az általános fordított adózás bevezetését.

Csehország az említett kérelmét 2019. március 22-én nyújtotta be, tehát elmondható, hogy relatíve gyorsan befejeződött az előzetes eljárás. Az általános fordított adózás csehországi bevezetésének következményei Magyarországra is hatással lehetnek. Azzal együtt ugyanis, hogy Csehországban csökken az adócsalások száma, elképzelhető, hogy növekedésre lehet majd számítani ezen a téren a környező országok, így akár Magyarország esetében is. Az utóbbi években bevezetett számos adatszolgáltatás eredményeképpen azonban Magyarországon nem lesz könnyű dolga az áfacsalóknak - mondta Gábor Zoltán, a Deloitte adóosztályának szenior menedzsere.

Behúzhatják a vészféket

Éppen ezért a héa irányelv módosítása úgy rendelkezik, hogy ha legalább egy tagállam alkalmazza az általános fordított adózást, akkor a nem alkalmazó tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy jelentést nyújtsanak be az Európai Bizottságnak a területükön érzékelhető hatásokról. Ezzel összefüggésben az Európai Tanács lehetőséget kapott a "vészfék behúzására", azaz hatályon kívül helyezhet minden általános fordított adózást engedélyező határozatot, amennyiben annak negatív hatásai érzékelhetők a fordított adózást nem alkalmazó országokban.