Nagy meglepetést kaptak a nyugdíjasok a választások előtt Szlovákiában

Jelentős többséggel jóváhagyta a 13. havi nyugdíj bevezetését, illetve az Isztambuli egyezmény elutasítását célzó határozat új szövegét a szlovák parlament kedden a hét végére kitűzött parlamenti választást megelőző utolsó rendkívüli ülésén.

A 13. havi nyugdíj bevezetését célzó kormányjavaslatot 88 igen szavazattal ellenszavazat nélkül fogadta el a 150 fős pozsonyi törvényhozás - írja az MTI.

A népjóléti intézkedésre a két nagyobb kormánypárt, az Irány (Smer-SD) és a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) illetve két ellenzéki párt, az önmagát nemzeti, keresztény és szociális értékek mentén meghatározó, radikális Kotleba - Mi Szlovákiánk Néppárt (Kotleba - Ludová strana Nase Slovensko) és a Boris Kollár vállalkozó vezette jobbközép irányultságú Család vagyunk (Sme rodina) mozgalom képviselői voksoltak igennel, a többi ellenzéki képviselő és a kormánykoalíció részét képező Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt képviselői egy kivételével nem vettek részt a voksoláson.

Az új szabályozás szerint Szlovákiában minden nyugdíjas évi egy alkalommal egy a mindenkori átlagnyugdíj összegét kitevő egyszeri juttatásra, egy úgynevezett 13. havi nyugdíjra lesz jogosult. A minden egyes nyugdíj típusra vonatkozó intézkedés már az idei évtől hatályos, a juttatást - amelynek összege az öregségi nyugdíj esetében az idén 460 euró (mintegy 150 ezer forint) - először idén novemberben kapják majd kézhez az érintettek. Az intézkedés, amelynek kivitelezése mintegy 470 millió euróba kerül az idén, közel 1,4 millió embert érint.

Isztambuli egyezményt elutasító parlamenti határozatot, pontosabban annak új - kormányjavaslat alapján szövegileg módosított változatát - 95 igen szavazattal 12 nem ellenében fogadta el a szlovák parlament. A határozatra az Irány és a Szlovák Nemzeti Párt, illetve a Mi Szlovákiánk Néppárt és a Család vagyunk mozgalom képviselői voksoltak igennel, az ellenzéki liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) képviselői pedig nemmel. A többi képviselő részben igennel voksolt, részben pedig nem vett részt a szavazáson.

Nemet mondtak az isztambuli egyezményre

A részben a nők elleni erőszakkal szembeni fellépéssel foglalkozó, ugyanakkor több erősen vitatott részt is tartalmazó Isztambuli egyezményről már korábban elfogadott egy, azt de facto elutasító határozatot a pozsonyi törvényhozás. Arról azonban később kiderült, hogy azt át kell fogalmazni, hogy kiindulási alap lehessen az egyezményen szereplő szlovák aláírás visszavonásához, amelyet Peter Pellegrini, szlovák kormányfő két hete jelentett be. Az egyezményt egyébként Iveta Radicová liberális kormányának idején írták alá 2011 májusában, de azt Szlovákia, számos más európai országgal közösen, nem ratifikálta, és tavaly a ratifikációs folyamatot is leállította a parlament.

A szombati választást megelőző utolsó ülésen négy, a kormány által indítványozott előterjesztés szerepelt. A 13. havi nyugdíj bevezetésén és az Isztambuli egyezmény elutasítását célzó határozat elfogadásán kívül a napirenden szerepelt még a családi pótlék emelése illetve egy olyan jogszabály módosítási javaslat, amely jelentősen korlátozta volna azoknak a természetes személyeknek a körét akiknek fizetniük kell az autópálya használatért. Ennek a két javaslatnak a megtárgyalását későbbre napolták, mert azok vitájának megnyitásához nem gyűlt össze kellő számú képviselő.

Az ülést egyébként csak harmadszori próbálkozásra sikerült megnyitni néhány frakción kívüli ellenzéki liberális képviselő obstrukciója miatt. Ők azt állították, hogy az ülést szabálytalanul hívták össze, s azt követelték, hogy ennek az állításnak a tényszerűségét az Alkotmánybíróság vizsgálja meg.