Nagy siker a lengyeleknél, lemaradt az Orbán-kormány

Donald Trump, az USA elnöke fogadja lengyel kollégáját, Adrzej Dudát, aki a kelet-európai vezetők közül elsőként juthat be a Fehér Házba Trump regnálásának kezdete óta.

Washington hivatalos nyilatkozatban közölte, hogy szeptember 18-án Donald Trump elnök fogadja Andrzej Duda lengyel államfőt a Fehér Házban - adta hírül a gazeta.pl. Duda államtitkára már napokkal ezelőtt kiszivárogtatta a hírt a lengyel médiába a pontos dátum megnevezése nélkül.

Csak annyit árult el sejtelmesen, hogy szeptember második felében lesz a találkozó, de ebben az ügyben meg kell várni az amerikaiak közleményét. A találkozóra nem véletlenül akkor kerül sor: egyrészt kapcsolatban áll a lengyel függetlenség 100. évfordulója alkalmából tartott ünnepélyek sorozatával, másrészt éppen egy éve, hogy Donald Trump Varsóban már találkozott a lengyel köztársasági elnökkel.

Az amerikai hivatalos kommüniké után a lengyel fél azt is közölte, hogy a két elnök négyszemközti megbeszélést és sajtótájékoztatót is tart. Ezzel a lengyel elnök beelőzte Trumpnál kelet-közép-európai kollégáit, akik szintén szeretnének bejutni a Fehér Házba. Sajtótalálgatások szerint a magyar diplomácia is erősen dolgozik ezen.

A fotó forrása: Janek Skarzynski/AFP



