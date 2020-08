Nagy vadra vadászik a cseh üzleti géniusz

A Sazka Group cseh lottóvállalat nem kisebb üzleti falatot nézett ki magának, mint a brit nemzeti lottójátékok üzemeltetése. Ha megnyerik az erre kiírt tendert, éveken át dőlni fog a pénz a cseh cég kasszájába.

A cseh Sazka Group lottóvállalat meg akarja szerezni a brit National Lottery üzemeltetési lehetőségét - vette át az iHNed.cz hírét a Radio Praha. A cég Karel Komárek üzletember kezében van a KKCG nevű befektetési csoporton keresztül. A Sazka menedzserei mostanában gyakran repülnek Londonba, ahol felépítettek egy teamet, amely előkészíti a brit szerencserjáték-felügyeletnek benyújtandó pályázatot. A dolgozatot már szeptemberben feladhatják a címzettnek.

Ha Komáreknek bejön a húzás, akkor Európa legnagyobb lottóvállalkozását gereblyézheti össze. A Sazka már most is a KKCG legnagyobb befektetése bevétele alapján, amely 2019-ben 1,3 milliárd euró volt, 311 milliós nettó nyereség mellett. Radek Nemecek, a Sazka szóvivője elismerte, hogy a cég hosszú távú stratégiai céljai között a brit piaci behatolást is vizsgálják, ám még semmilyen döntés nem született.

A sikerhez a Sazkának jobb ajánlatot kellene tennie a brit lottójátékok jelenlegi üzemeltetőjénél. Ez nem más mint az angol Camelot Group, amelynek üzemeltetési franchise-megbízása 2023-ban jár le. A Camelot ebből a vállalkozásából csak 2020 második negyedévében 1,9 milliárd font bevételre tett szert. Az új négyéves üzemeltetési pályázat kiírását a koronaválság miatt többször elhalasztották, de már augusztusban kiírhatják. Döntés nem várható 2021 közepe előtt.