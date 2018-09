Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás jön a pénzátutalásnál - több százezren örülhetnek

Érdemben csökkenhet a jövőben az euróátutalások díja, ami jó hír a magyarok lakosságnak és a kisvállalkozásoknak is. A bankok már annyira drágák voltak, hogy gyakorlatilag aki csak tehette fintech-megoldásokat használt az ilyen transzferekre - értékel a Növekedés.hu.

Jövőre jelentősen csökkenhetnek az Európai Unión belüli euróutalások díjai. Az euróövezeten belül ez eddig sem volt drága, gyakorlatilag két euróövezeti ország között a határon átnyúló fizetésnek ugyanaz volt a költsége, mint egy belföldi fizetésnek.

Ám, ha egy magyar, bolgár, román, vagy bármely nem-eurós ország állampolgára igyekezett pénzt kiutalni, esetleg külföldön dolgozóként hazaküldeni, az nagyon költséges volt. Ez versenyhátrányt jelentett egy nemzetközi tevékenységbe fogó magyar kkv-nek ugyanúgy, mint ahogyan megkeseríthette a hazai családtagjaikat segítő londoni magyarok, vagy a külföldön tanuló gyermekeiket támogató szülők életét is.

Ne legyen drágább, mint a belföldi utalás!

Ezt elégelte meg az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága, amely már a finisben tart azzal a munkával, amely uniós szabályok segítségével csökkentené az Európai Unión belül a nem-eurós és az euróövezeti országok közötti transzferdíjakat - értesült a portál.

A terv itt is egyértelmű, ne legyen drágább a belföldi utalásoknál (például esetünkben egy forinttranszfernél) az európai uniós utalás akkor sem, ha az adott unión belüli ország nem tagja a monetáris uniónak.

Mindezzel becslések szerint ez a kör évi egymilliárd eurót fog megtakarítani. Természetesen ez a szám nem a magyarok, hanem valamennyi nem-euróövezeti uniós ország összesített megtakarítása lesz.

Eddig elképesztő költségek voltak

A nemzetközi pénzmozgások, a különböző levelezőbankok igénybevételével nagyon drága volt, ráadásul nem is kellően transzparensek. Amikor egy turista felvesz 100 eurót az ATM-ből, mert nem működik a kártyás fizetés egy étteremben, először nem is látja az sms-ben, hogy ezért bizony egyes bankok akár 1500-2000 forintot is felszámolhatnak, mert vagy magas százalékos díjat és/vagy magas minimumdíjat alkalmaznak - írja a Növekedés.hu.

A nemzetközi utalásoknál alapszabály, hogy amennyiben a küldő és a fogadó azonos banknál, vagy bankcsoportnál ügyfél, akkor kedvezőbbek a díjak. Az euróutalásra használható az egyszerű forintszámla is, de a pénz kiutalásánál, esetleg még a felvételénél is a normál átutalási díj mellett átváltási (konverziós) költség is felmerül, a bankok a középárfolyamhoz képest legalább egy százalékkal arrébb határozzák meg az eladási árat. Egy százezer forintos utalásnál nem nagyon úszható meg a díj 1500 forint költség alatt.

Akinek van euróban jövedelme és emiatt devizaszámlát is nyitott már valamelyik magyar banknál, annak legalább a devizaváltással nem kell bajlódnia, de a bankok itt is magas költségeket számolnak fel. A nagyobb hazai kereskedelmi bankok díjtételei természetesen nem egységesek, de egységesen magasak.

A jellemző utalási díj az összeg 0,3-0,4 százaléka, ami 100 ezer forintos utalás esetén - elvileg- csak 300-400 forint lenne, ámde minden bank igen magas minimumtételt is alkalmaz. Az 5, 8, 10, vagy éppen 15 eurós fix tétel bármelyike óriási terhelés. A 100 ezer forintos küldeménynél ez 1,5-4,5 százalékos díjat jelent

Ezek után aligha kell bizonygatni, hogy amennyiben a jövőben ugyanakkora - jelen példában mintegy 300 forint átlagosan - lesz a határokon átnyúló eurófizetés díja, mint a belföldi fizetéseknél, az jelentős megtakarítást jelent.