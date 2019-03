Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás lesz az áfaszabályokban

Az uniós tagállamok megállapodtak az online termékértékesítés áfaszabályainak egyszerűsítéséhez és erősítéséhez szükséges intézkedésekről - derül ki az Európai Bizottság közleményéből. Az új szabályokat 2020 végéig kell átültetni a nemzeti jogba.

Az Európai Unió gazdasági és pénzügyminisztereinek brüsszeli ülésén elfogadott új szabályok elősegítik az e-kereskedelemre vonatkozó, 2017 decemberében elfogadott és 2021 januárjában hatályba lépő új hozzáadottérték-adóra (Magyarországon áfa) vonatkozó intézkedések zökkenőmentes bevezetését. Emellett várakozások szerint hozzájárulnak majd ahhoz is, hogy a tagállamok be tudják szedni az ágazattól azokat az adókat, amelyek elmaradása jelenleg évi 5 milliárd eurós adóbevétel-kiesést okoz, és amelyek összege 2020-ra elérheti a 7 milliárd eurót - derül ki az Európai Bizottság (EB) közleményéből.

A 2017 decemberében elfogadott intézkedések értelmében az online piacterek az adóhatóságok szempontjából értékesítőként lépnek fel, amikor a platformjukat használó nem uniós vállalkozások számára lehetővé teszik bármely, legfeljebb 150 euró értékű termék uniós vevőknek történő értékesítését. A bizottság közleménye megjegyzi, hogy ugyanezek a szabályok alkalmazandók az áru értékétől függetlenül, ha a nem uniós vállalkozások az EU-n belüli "webshop-logisztikai központokból" értékesítenek online platformokon, ami lehetővé teszi az adóhatóságok számára, hogy érvényesítsék a szóban forgó értékesítések után fizetendő héát. Az online platformok emellett kötelesek lesznek nyilvántartást vezetni a platformot használó vállalkozások által értékesített termékekről vagy szolgáltatásokról.

A most elfogadott szabályok részletesebben is meghatározzák, hogy mely esetekben kell úgy tekinteni, hogy az online piacterek elősegítik az értékesítést, és mikor nem, attól függően, hogy ők határozzák-e meg az értékesítés feltételeit, illetve hogy milyen szerepet töltenek be a fizetésben, a megrendelésben és a szállításban.

Arról is részletesen rendelkeznek, hogy milyen nyilvántartást kell vezetniük azoknak a platformoknak, amelyek elősegítik termékek vagy szolgáltatások értékesítését az uniós fogyasztóknak.

Az új rendszer

A most elfogadott végrehajtási szabályok azt is biztosítják, hogy 2021-től készen álljon az online termékértékesítéssel foglalkozó vállalkozásokra vonatkozó, teljesen megújult áfarendszer. A szabályok bevezetik a rendszer új építőelemeit, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vállalkozások teljes mértékben ki tudják használni az uniós egységes piac előnyeit.

A áfához kapcsolódóan létrehozott, korszerűsített elektronikus üzleti portál vagy egyablakos ügyintézési pont révén az ügyfeleik részére online áruértékesítést végző vállalatok egyetlen, könnyen használható internetes portálon keresztül, saját anyanyelvükön tehetnek eleget uniós áfakötelezettségeiknek.

A portál nélkül minden egyes uniós tagállamban, ahová értékesíteni szeretnének, be kellene jelentkezniük a hozzáadottértékadó-nyilvántartásba, amit a határokon átnyúló kereskedelmet folytató kisvállalkozások az egyik legnagyobb akadálynak tartanak. A rendszert az e-szolgáltatók körében már 2015 óta bevezették és jól működik - állítja az EB közleménye.

Az új szabályok 2021. január 1-től alkalmazandók

Az új szabályok végleges elfogadására akkor kerülhet sor, amikor az Európai Parlament konzultatív véleménye rendelkezésre áll.

Az új szabályok 2021. január 1-jétől alkalmazandók, a tagállamoknak 2020 végéig kell átültetniük nemzeti jogukba az áfairányelv új szabályait. Azok a vállalkozások, amelyek igénybe kívánják venni a hozzáadottérték-adóhoz kapcsolódó kiterjesztett egyablakos ügyintézési rendszert, 2020. október 1-jétől regisztrálhatnak a tagállamokban.

