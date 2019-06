Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változások jönnek a szabadságolásnál

Az Európai Unió Tanácsa a szülőkre és az ápolást, gondozást végzőkre vonatkozóan új munkaügyi szabályokat tartalmazó irányelvet fogadott el a munka és a magánélet közötti egyensúly javítása érdekében - közölte az uniós tanács csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a szabályozás javítja a nők munkaerő-piaci részvételét, ösztönzi a családi vonatkozású szabadságok és a rugalmas munkafeltételek igénybevételét.

Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy a munkavállalók szabadságra mehessenek hozzátartozóik ápolása, gondozása vagy támogatása céljából. Így a szülők és az ápolást, gondozást végzők könnyebben össze tudják majd egyeztetni a szakmai és a magánéletüket, és így munkavállalóként motiváltabbá válnak, ami a vállalkozások számára is előnyös - írja az MTI.

A rendelet kimondja, hogy a szülői négy hónapos szabadság személyhez fűződő jog, amelyből két hónap fizetett és nem ruházható át a szülők között. A fizetés mértékét és a gyermek korára vonatkozó korlátozásokat a tagállamok szabják meg.

Az apasági szabadság, amely szerint az apa, illetve a második szülő a gyermek születése körüli időszakban legalább tíz munkanapnyi szabadságot vehet ki az uniós szinten a szülési szabadságra jelenleg megállapítottal megegyező szintű díjazás mellett. Az apasági szabadsághoz való jog nem függ attól, hogy az érintett munkavállaló mennyi ideje van foglalkoztatásban. Ugyanakkor a fizetett apasági szabadság feltételéül hat hónapos szolgálati idő szabható. A szülői szabadságra vonatkozóan az ennél nagyvonalúbb rendszert alkalmazó tagállamok megőrizhetik hatályos nemzeti szabályaikat.

Az új uniós szintű gondozói szabadság súlyos egészségügyi okok miatt ápolásra, gondozásra vagy támogatásra szoruló hozzátartozókat segíti. Az ápolást, gondozást végzők évente öt munkanapot vehetnek majd ki. A tagállamok ettől eltérő időszakot is alkalmazhatnak, a szabadságot eseti alapon engedélyezhetik, és további feltételeket vezethetnek be e jog igénybevételére. A rugalmas munkafeltételek kérelmezésének joga ezután nemcsak a szülőket, hanem az ápolást, gondozást végző munkavállalókat is megilleti majd.

Az irányelv újabb lépést jelent a nők és a férfiak közötti egyenlőség megvalósítása felé. A jelenlegi körülmények ugyanis kevésbé ösztönzik a férfiakat arra, hogy szülői szabadságra menjenek, vagy ápolási, gondozási feladatokat vállaljanak. A várakozások szerint csökkenni fog a nők által végzett fizetetlen munka mennyisége, a nőknek több idejük lesz arra, hogy fizetett munkát vállaljanak, ami a nemek közötti bérszakadék áthidalásához is hozzájárul - tették hozzá.

Miután az uniós tanács elfogadta a jogszabályt, az a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A tagállamoknak ezután három évük van arra, hogy elfogadják és kihirdessék azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek az irányelvnek.