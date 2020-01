Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyágyúkká akarnak válni a lengyelek

Lengyelország szívesen venne részt Franciaországgal és Németországgal közös fegyverfejlesztésben és -gyártásban, de a két európai nagyhatalom részéről hideg fogadtatásban részesül.

Azt ugyan nem lehet biztosan megmondani, mekkora összeget ad ki a lengyel kormány amerikai hadfelszerelésére, de a szakemberek feltételezik, hogy az USA hadiiparának Szaúd-Arábia után a második legnagyobb vásárlói a lengyelek - írta a Rzeczpospolita. Ez Berlin és Párizs hibája is, amelyek kizárják Lengyelországot a hadseregek modernizációjában való együttműködésből.

Varsó szívesen venne részt például egy közös új harckocsi fejlesztésében, de a németek és a franciák maguk akarják ezt megcsinálni. Más tervek megvalósítása túl lassú a lengyeleknek, mert az ország vezetése úgy véli, hogy Oroszország közvetlen veszélyt jelent, és ezért azonnal szükség van az új védelmi rendszerek telepítésére. Az együttműködés hiánya Berlinnel és Párizzsal hátráltatja a közös európai védelmi politika fejlesztését.

Lengyelország azt szeretné, ha nemcsak katonai eszközök vásárlójaként jelenne meg a hadiiparban, hanem partnerként is tekintenék rá ezek fejlesztésében és gyártásában is. A gazdaság dinamikus fejlődésének köszönhetően Lengyelország egyre magabiztosabb, úgy véli, hasznos partnere lehetne az uniós országoknak ezen a téren. A gond az, hogy a közös projektek, mint például az Eurofighter harci gép sok rossz tapasztalattal is jártak az évek során, így az új partner bevonása csak tovább bonyolítaná a helyzetet.