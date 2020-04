Nagyon más lesz idén a fontos vallási ünnep

Csaknem kétmillió hívő számára megkezdődött az iszlám böjti hónap, a ramadán. Idén azonban a vallás 1400 éves történetében példátlan korlátozások mellett tartják a koronavírus-járvány miatt.

Csütörtökön, napnyugtakor megkezdődött a ramadán, a muszlim böjti hónap, amely a közel kétmilliárd iszlám hívő egyik legnagyobb közösségi ünnepe is. Idén azonban az új típusú koronavírus-járvány miatt a hatóságok szinte mindenütt korlátozásokat rendeltek el. Az már egy másik kérdés, hogy ezeket hol mennyire tartják be - írja az Infostart.

A vírus szempontjából a böjtöt megtörő vacsora jelent gondot, ugyanis az istár idején a barátok, családok összejönnek, sokszor közösségi tereken is. A szakértő kiemelte, hogy a ramadán egyben a fogyasztás ünnepe is, az éttermekben, boltokban megugrik a forgalom, a korlátozások így komoly gazdasági kárt is okoznak.

A mekkai nagymecset és a próféta medinai mecsetje, az iszlám vallás két legszentebb helye zárva volt a nagyközönség előtt az esti étkezés idején. Csütörtök este csak imámok, biztonságiak és takarítók tartózkodhattak a mecsetben, az imát a televízióban élőben közvetítették.

A szinte teljesen üres jeruzsálemi al-Aksza mecsetben egy imám mondta el az első pénteki imát, a mecsetben maroknyi imám térdelt, maszkban, betartva a koronavírus miatt korlátozások előírta távolságot.

"Kérjük Istent, kegyelmezzen meg nekünk és az emberiségnek, és mentsen meg bennünket a halálos világjárványtól" - mondta az imám.