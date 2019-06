Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon világosan fogalmazott Weber a Fidesszel kapcsolatban

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának (a fideszesek szavazataival is) frissen újraválasztott elnöke mai sajtónyilatkozatában egyértelműen megerősítette: a Fidesz képviselői nem kaphatnak pozíciókat a politikai csoport irányító testületében - írja a Népszava.

A Fidesz tagságáról a Herman van Rompuy vezette bölcsek testülete fog dönteni, és nem a magyar hatóságok - idézi a portál a politikust.

Négy hónappal ezelőtt Joseph Daul pártelnökkel együtt javasolta a Fidesz tagságának a felfüggesztését a pártcsaládból. A döntés azzal jár, hogy a párt tagjai nem vehetnek részt a belső párttestületek tevékenységében. Vagyis a Fidesznek korlátozott befolyása maradt - hangsúlyozta a frakcióvezető.

"Akkor az én javaslatomra döntöttük arról is, hogy a magyar tagpártnak nincs joga jelölteket állítani pártpozíciókra. Most a frakcióban is megállapodtunk ezekről az elvekről. Nem választottunk meg alelnöknek fideszes politikust. Bár a delegációjuk jelölhetett volna, de azt mondtam rá: nem. A szabályokat tiszteletben kell tartani" - mondta.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html