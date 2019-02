Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Napelem: ez az újítás sokakat érdekelhet

Nem csak esztétikai, önös gazdasági érdek is, hogy a napelemekről időnként eltávolítsák a teljesítménycsökkenést okozó szennyeződést. A por és más lerakódások elleni harcban a slagról és az autómosó szivaccsal bemutatott akrobata mutatványokról ideje kifinomultabb megoldásra váltani.

A napelemes erőműveknél eleve betervezik azt a költséget - és megoldást, módszert, amivel a több száz (vagy ezer) négyzetméternyi energiafelvételt végző felületet időnként megtisztítják. Erre szükség is van, mert a Nap felé néző panelekre rakódó por és más egyéb szennyeződés rontja az áramtermelés hatásfokát.

Az ipari méretű "csutakolásra" sokféle megoldás született már, de a lakóházak háztetőire, kertbe telepített konzolokra tett panelek takarítása gyakran kevésbé kiforrott megoldásokat alkalmaz. A napelemek tisztítására akkor is szükség van, ha manapság minden magára valamit is adó napelemes panellel kereskedő alapból az "öntisztító" felülettel ellátott rendszereket kínálja. Évente legalább egyszer, rendszerint a tél végeztével így is érdemes a piszkot eltüntetni a háztartási kiserőmű termelőegységéről.

A lakásokban takarító, medencét tisztító, illetve fűnyíró robotok által kitaposott ösvényen indult el az alábbi konstrukció is. Ráadásul az Irci Wash bottal nemcsak hogy a háztetőre (vagy a konzolra) mászni nem kell, de a munka idő-, energia-, és víztakarékosan elvégezhető.







A tisztítóiparban buszok és nagytestű járművek gyorsmosórendszereit fejlesztő és építő cégeként ismert Bitimec a prototípusokat már évekkel ezelőtt bemutatta - a jelek szerint ezzel a takarító szolgálatoknak is új piacot is találtak.