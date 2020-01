Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Napirendre vetetnék a lengyel eurót

Lengyel közgazdászok szerint több haszna lenne az országnak, ha bevezetnék az eurót, mint ha nem, de amíg a jelenlegi kormány van hatalom nincs esély a változtatásra.

A közgazdászok szerint Lengyelország belépésének az euróövezetbe továbbra is az egyik legfontosabb témának kell lennie Lengyelországban - írta a Rzeczpospolita. Donald Tusk még lengyel kormányfőként 2008-ban bejelentette: hogy a kormány 2011-ben be akar lépni az övezetbe. Abban az évben a csatlakozás maastrichti feltételei közül kettőt nem teljesített Lengyelország: gond volt az inflációval és rozoga volt a zloty árfolyama.

Az ezt követő években, a világgazdasági válság nyomán a költségvetési hiánnyal küszködött az ország, s mire megoldotta, átvette a hatalmat a radikális Jog és Igazságosság (PiS) párja, amely nemcsak megszüntette az euró bevezetésével foglalkozó kormánybiztosi posztot, hanem még az uniós zászlókat is levetette az állami intézményekről.

A szakértők most újra felvették, hogy nincs értelme tovább halasztani az euró bevezetését. Grzegorz Kolodko volt pénzügyminiszter és kormányfőhelyettes szintén ezen a véleményen van: "Nincsenek kétségeim, hogy a lengyel gazdaságnak hosszabb távon is hasznos lenne, mi több, a politikai szinten is jelentősen javítaná Lengyelország pozícióját az EU-ban, és erősítené az unióét a világon."

A kormányt nem igazán érdeklik ezek az érvek. Az euró bevezetéséhez szükség lenne az alkotmány módosítására is, amihez nincs meg a kellő parlamenti többség. Tehát vagy akkor lehet bevezetni az eurót, ha a PiS meggondolja magát, ami nem valószínű, vagy ha már nem kormányoz. Ez pedig nem a legközelebbi évek kérdése.