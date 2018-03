Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nehéz feladatok várnak Merkel új kormányára

Negyedszer is kancellárrá választották Angela Merkelt. Új kormányára nehéz feladatok várnak, ezek érintik a foglakoztatást, a szociális és belső biztonságot és az uniós integrációt is - számol be az InfoRádió.

Fél évvel az országos választás után Berlinben a törvényhozás immár negyedszer is kancellárrá választotta Angela Merkelt. A 709 képviselő közül 364-en szavaztak reá. Ezt követően Merkelt Frank Walter Steinmeier államelnök - a német alkotmány értelmében - rezidenciáján, a Bellevue Palotában kinevezte kancellárnak, csakúgy mint 15 miniszterét- számolt be az InfoRádió müncheni tudósítója.

Merkel és miniszterei eskütételére ismét a törvényhozás épületében (Reichstag) került sor, és ezzel hivatalba lépett a keresztény pártok és a szociáldemokraták megállapodása alapján létrejött koalíciós kormány - csaknem fél éven át tartó alkudozás eredményeképpen - írja az infostart.hu. A látogatók padsorában először foglalt helyet a kancellár anyja, valamint férje és fogadott fia.

Az új kormányra nehéz feladatok megoldása vár:

hogyan sikerül a régóta sürgető digitalizálást úgy megvalósítani, hogy ne csak munkahelyek leépülését vonja maga után, hanem új álláslehetőségeket is teremtsen?

Miként lehet az Európai Unión belül az egyesülés folyamatát felgyorsítani, egyben pedig kiegyensúlyozott választ adni az amerikai elnök politikai szeszélyeire?



De legalább ennyire súlyos problémát jelent a lakosság politikával szemben érzett csömöre, valamint a szociális és belső biztonság szavatolása.

Az új belügyminiszter, Horst Seehofer ezzel kapcsolatban úgymond nulla toleranciát hirdetett a bűnözőkkel szemben, és hangsúlyozta, hogy elsődleges célja Németország biztonságának javítása. Seehofer - aki 9 és fél éven át állt a bajor tartományi kormány élén, - úgy vélte, hogy Bajorország ma Európa egyik legbiztonságosabb területe, és ezt új tisztségében az egész Németországra szeretné kiterjeszteni, azaz mielőbb felszámolni a kancellár által is említett úgy-nevezett no-go övezeteket - tudósított a rádió.

A kép forrása: AFP.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka