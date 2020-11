Nem csillapodik a lengyel kormány "polgárháborúja"

Miközben a lengyel vezetés rossz hírt kapott azzal, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok következő elnöke, tovább folytatódik a kormánykoalíción belüli "polgárháború".

Beteljesedett Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes, Andrzej Duda államfő és jó néhány lengyel politikus rémálma azzal, hogy Joe Biden lesz az USA következő elnöke - írta az onet.pl. Normális körülmények között nem lenne ennyire fontos, ki lesz a Fehér Ház új lakója, de a körülmények nem normálisak.

Az elmúlt négy évben, a lengyel kormány vezető pártja, a radikális jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) mindent egy lapra feltéve hízelgett Donald Trumpnak.

Annak a Trumpnak, aki ugyan megerősítette az amerikai katonák lengyelországi jelenlétét, de többet nem tett az országért. Először is meggyengítette a NATO-t, azt a szövetséget, amelyre az Oroszország árnyékában élő lengyeleknek alapvetően szükségük van, majd a nem felhőtlen német-lengyel viszonyt igyekezett kihasználni arra, hogy éket verjen a két EU-tagállam közé. Az új, mérsékelt amerikai adminisztráció vélhetően nem lesz a PiS legjobb barátja.

Belharc a koalícióban

Az amerikai változás azért is rosszkor jön a varsói vezetésnek, mert úgy tűnik, nem csillapodtak le a kormánykoalíció belső ellentétei, amelyek ősszel hajszál híján a koalíció széteséséhez vezettek. Az új fejlemény, hogy Jaroslaw Kaczynski a PiS elnöke, Lengyelország de facto vezetője komolyan elkezdett aggódni az úgynevezett ziobristák erősödése miatt. E csoport alatt azok értendők, akik Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter, az egyik kicsi kormánypárt, a Szolidáris Lengyelország elnöke körül gyülekeznek.

Az ifjú Ziobro alig titkolt célja, hogy át akarja venni a 71 éves Kaczynskitől a lengyel radikális jobboldal vezetését. Még a PiS-ben is vannak támogatói, akiket nem is olyan régen a PiS elnöke még el akart távolítani a pártból, mert leszavazták a Szejmben az állatvédelmi törvényt, Kaczynski egyik szívügyét. Most azonban tárgyalni kezdett velük, kedvesen "konzervatív-szabadságpárti" politikusoknak minősítette őket. Sajtóértesülések szerint PiS-tagságuk megtartását ajánlotta nekik cserébe azért, hogy kilépnek Ziobro holdudvarából.