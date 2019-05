Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem elég a brexit, már a szexszel is gond van! Hogyan változtassunk?

Nem elég a brexit körüli huzavona a briteknek, egy friss felmérésből még az is kiderült, hogy kevesebbet szexelnek, mint néhány évvel ezelőtt. Vajon van-e köze ehhez a belpolitikai bizonytalanságnak, és ha van, ha nincs, mivel lehet változtatni ezen a helyzeten?

Az Egyesült Királyság lakói kevesebbet szexelnek, mint néhány évvel korábban - idézett a BBC egy a British Medical Journalban megjelent felmérést, amelyben 34 ezer válaszadó vett részt. A legfontosabb változás, hogy immáron a nők és a férfiak közel harmada (29,2 százaléka) nem szeretkezett az elmúlt hónapban, míg közel 20 évvel ezelőtt 2001-ben az akkor készült kutatás szerint csak nagyjából a negyedük (23 százalékuk) hagyta ki ezt a kedvelt szabadidős elfoglaltságot ilyen hosszú ideig.

A 16 és 44 év közti korú hölgyek és az urak kevesebb mint fele (41 százaléka) szexszel legalább egy héten egyszer és a 25 évesnél idősebb párok vagy házaspárok körében zuhant a leginkább a szexuális aktivitás az elmúlt két évtizedben. Már két korábbi felmérés is jelezte a változást: azok aránya, akik a kutatást megelőző hónapban legalább tízszer ágyba bújtak valakivel a nők körében 20,6 százalékról 13,2 százalékra, a férfiaknál 20,2 százalékról 14,4 százalékra csökkent 2001 és a 2012 között.

Mi az oka?

A legfontosabb kérdés, hogy mi áll mindennek a hátterében. A London School of Hygiene and Tropical Medicine kutatóintézet szakértői mindenekelőtt felhívják a figyelmet egy fontos körülményre. Nem az történt, hogy több ember döntött a szexuális tevékenység feladása mellett, hanem az, hogy akik eddig is szexeltek, azok mostanában ritkábban teszik ezt, mint korábban. A 25 év alattiak és a szinglik esetén érhető, hogy kevesebbszer bújnak ágyba valakivel, ám az már több magyarázatra szorul, hogy az ennél idősebb házas vagy együtt élő párok miért tartózkodnak ettől.

Az első lehetséges válasz, hogy elunták a szexet, ezért nem szakítanak rá időt. Úgy tűnik azonban, hogy nem erről van szó: a nők fele és a férfiak közel kétharmada azt mondta a legfrissebb felmérésben, hogy több szexet szeretne, mint amennyiben jelenleg része van. Ez az átlagos arány, amely úgy jött ki, hogy az együtt élők körében ennél nagyobb volt azok aránya, akik így nyilatkoztak. A kutatók ezt "kiérdemeltem" felfogásnak nevezik.

Magyarázatok sora

A rohanó, modern életmódot látja a fő oknak Kaye Wellings professzor, kutatásvezető. Azok a középkorúak, akik körében a legjellemzőbb a szexuális élet elhanyagolása, az úgynevezett szendvics generációhoz tartoznak. Olyan nőkről és férfiakról van szók, akiknek a munkájuk mellett nem csupán a gyermekeik nevelésével kell foglalkozniuk, hanem idős szüleik gondozását is meg kell oldaniuk.

A friss adatok hátterében lehet az is, hogy az emberek manapság őszintébbek lehetnek, mint korábban. Csökkent az a rájuk nehezedő társadalmi nyomás, hogy ha megkérdezik tőlük, mennyit szexelnek, akkor a valóságosnál nagyobb erotikus aktivitásról számoljanak be.

A visszaesés oka lehet még női egyenjogúság térnyerése is. Ennek köszönhetően a nők ma már kevésbé kénytelenek engedni férfi partnereik szexuális elvárásainak, mint korábban, kevesebbszer kell belemenniük a szexelésbe függetlenül attól, van-e éppen kedvük ehhez vagy nincs.

Végül a változás oka lehet sokak függése a közösségi médiától, ami rengeteg idejüket emészti fel, illetve a globális gazdasági válság, amely törést okozott sok ember személyes életében is. A napi tevékenységek, főként a gondok sűrűsödése elterelheti az emberek gondolatait a kufickodásról.

No problem!

Wellings professzor olyan megállapítást tett mindezek alapján, amit sokan bizonyára kétkedve fogadnak: a kevesebb szexelés nem mindig rossz dolog. Az a fontos, hogy jól érezzük magunkat, ami az erotikus tevékenység esetén azt jelenti, hogy nem a gyakoriság javítja annak minőségét, hanem az, hogy mennyire figyelünk oda rá, mennyi gondot fordítunk rá. A rossz érzést sokszor az okozza, hogy a legtöbb ember azt hiszi, mások rendszeresebben szeretkeznek, mint ők. Ezért jó, hogy a felmérésből kiderül: szó sincs erről, nincsenek rosszabb helyzetben ezen a téren, mint mások.

Peter Saddington pár- és szexkapcsolati tanácsadó jó tanácsokkal is szolgál azzal kapcsolatban, hogyan javíthatják a párok szexuális életüket. A legfontosabb a minőség, nem a mennyiség, az előbbi meghozza az utóbbit is, mert akinek jól esik a dolog, az többször akarja csinálni. Időt kell adni a szexelésre. Nem szabad arra hagyatkozni, hogy spontán jöjjön el a szeretkezés ideje. Lehet, hogy furcsán hangzik, de jól teszik, akik megtervezik dolgot, azaz a előre bejegyzik határidőnaplójukba azokat az időpontokat, amikor párjukkal le fognak nyomni egy gigantikusan jó numerát.