Nem elég a koronavírus, fekália került a horvát vizekbe

Hirtelen érkező fekáliás szennyeződést észleltek Dubrovnik Uvala Lapad strandján, ezért arra figyelmeztetik a turistákat, hogy most inkább másik helyi partszakaszt válasszanak a strandolásra - írja a Travelo.

Dubrovnik-Neretva megye Közegészségügyi Intézete tegnap vizsgálta ki a tengerből vett mintát, a laboratóriumi vizsgálatok arról tanúskodnak, hogy egyelőre nem alkalmas fürdőzésre a strand vize - olvasható a portálon.

A problémát az okozta, hogy valaki egy kerékpár-állványt dobott a szennyvíz elvezető rendszerbe, amitől dugulás történt és a szennyvíz túlcsordult, majd szivárogni kezdett a tengerbe. A szándékos elkövető után már nyomoznak a helyi illetékesek.

Augusztus 23-án és 24-én megismétlik a vízellenőrzést, majd értesítik a nyilvánosságot az állapot javulásáról vagy romlásáról.

Újabb fertőzési rekord

Horvátországban második napja rekordmértékű az új fertőzöttek száma, és a fiatalok a koronavírus legfőbb terjesztői - írja az MTI a válságstáb közlése nyomán.

Csütörtökön 208-cal nőtt, és elérte a 6258-at a megfertőzöttek száma. Két új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 163-ra emelkedett. A betegek közül 106-an vannak kórházban, közülük tizen lélegeztetőgépen. A legtöbb új esetet a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták.

A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, ezért a válságstáb ismét szigorításokat vezetett be. Péntektől tíz napig az éjszakai szórakozóhelyek, bárok és kávézók csak éjfélig lehetnek nyitva, továbbá zárt térben nem rendezhetnek bulikat. Ugyanakkor a szabadtéri rendezvényeken is be kell tartani a társasági távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat, amelyeket most sokkal szigorúbban fognak ellenőrizni a hatóságok.