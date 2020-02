Nem gondolná, ki a legkeményebb amerikai elnökjelölt-aspiráns

Amy Klobuchar minnesotai szenátor meglepetést okozott azzal, hogy az amerikai Demokrata Párt második előválasztásán meg tudta csípni a harmadik helyet két nála jóval esélyesebb induló előtt. Nem titkolja, hogy kőkemény vezető, kérdés, mire lehet ez elég.

Amikor elkezdtek érkezni az amerikai demokraták New Hampshire államban tartott előválasztásának eredményei, Amy Klobuchar, az egyik elnökjelölt-aspiráns telefont ragadott és posztolt egy üzenetet az Instragramon: "Csodálatosan indul a számunkra a New Hampshire-i szavazás." Ez a megszólalás a minnesotai szenátor egészséges humorérzékéről tanúskodik, ugyanis akkor írt, amikor még csak három kisváros eredménye futott be, amelyekben összesen nyolc szavazatot adtak le.

Később kiderült, hogy nem ivott korán a medve bőrére: New Hampshire-ben harmadik lett a szavazatok 20 százalékának megszerzésével, megelőzve két olyan nála ismertebb indulót mint Joe Biden korábbi alelnök és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor - írta Paul Owen, a Guardian publicistája. Az elemzők egyetértenek abban, hogy a Klobuchar váratlan kiugrásában közrejátszhatott az elnökjelölt-aspiránsok néhány nappal korábbi vitáján mutatott jó teljesítménye.

Pete Buttigiegnek, South Bend kisváros polgármesterének - aki egyébként mindkét eddig előválasztáson előtte végzett - az orra alá dörgölte, hogy az 59 - az ő kora - manapság az új 38 - Buttigieg ennyi idős -, azaz manapság 60 éves koruk körül még középkorúnak számítanak az emberek az USA-ban.

A kemény

A minnesotai szenátor azért a kijelentéséért is odaszúrt Buttigiegnek, miszerint inkább néz rajzfilmeket, mint a Donald Trump elnök impeachment eljárásáról szóló tudósításokat. Szerinte versenytársa ezzel csak a washingtoni elittel szembeni indulatokra akart rájátszani. Amikor az ifjú polgármester arról beszélt, hogy új, tiszta kezű szereplő lenne az amerikai politikai elitben, akkor azzal vágott vissza, hogy Trump is ezzel az imázzsal kérkedett négy éve, és lám: nem volt garancia arra, hogy jól végezze a munkáját.

A Klobuchar-Buttigieg összecsapás jelentősége, hogy mindketten a mérsékelt demokrata választók szavazatára hajtanak. A szenátusba 2006-ban bekerült Klobuchar azzal szerzett nevet magának, hogy képes jól együttműködni az ellenféllel, a republikánusokkal. Például 2016-an John McCainnel és Lindsey Grahammal, két tekintélyes republikánus kollégájával együtt járta végig a balti államokat és Ukrajnát.

A szenátor asszonyt stábjának korábbi tagjai azzal vádolták, hogy erőszakos vezető, egyiküket például állítólag megütötte egy irattartóval. Egy bizarr sztori szerint amikor egyszer villa hiányában fésűvel ette a salátát, egyik beosztottját kérte meg, hogy mossa el. Klobuchar nem hajolt el az ezzel kapcsolatos kérdések elől, elismerte, hogy időnként kemény vezető, sőt néha túlhajszolja kollégáit.

A puha

Politikai irányvonalában korántsem ilyen kemény, sokkal inkább mérsékelt. Például úgy véli, hogy radikális baloldali ellenfeleinek "green new deal" programja, amely a klímaváltozás megelőzését és egyben a munkahelyteremtést szolgálná túl ambiciózus és túl drága. A Medicare fol All!, azaz az Egészségügyi ellátást mindenkinek! követelését, amely az egyéni egészségbiztosításon alapuló modellt helyett állami rendszer vezetne be, szintén elveti.

Látva, hogy nem tartozik az országosan ismert, esélyes demokrata elnökjelölt-aspiránsok közé egyik gyűlésén az amerikai néphez fordulva így szólt: "Helló, Amerika! Amy Klobucharnak hívnak és legyőzöm Donald Trumpot." Hát, ezzel még várnia kell! A centrista demokraták támogatása egyelőre megoszlik Biden, Buttigieg, Michael Bloomberg médiamágnás és közte.

A Politico szerint semmi jele annak, hogy a nem fehér amerikaiak hajlandóak volnának rá szavazni. Nevadában és Dél-Karolinába, a két következő előválasztás helyszínén és országosan egy számjegyű támogatottságot mérnek neki a közvélemény-kutatók. Bernie Sanders, a párt baloldalának liblingje egyelőre szárnyal, Biden, aki mostanáig vezette az országos népszerűségi versenyt hanyatlik. Kettőjük között keskeny ablak nyílt más jelöltek előretörésére. Kétséges, hogy ezzel ő tud-e majd élni.