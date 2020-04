Nem igaz a kínai koronavírus-adat, az igazság durvább

A Hongkongi Egyetem kutató szerint ha ugyanazt a módszert alkalmazták volna a koronavírusos esetek számítására a járvány kezdetén is, mint a végén, akkor négyszer annyi fertőzöttről kellett volna beszámolni. Már február közepén 200 ezer felett lehetett a fertőzöttek száma Kínában.

A kínai hivatalos adatok a koronavírus fertőzöttek számáról február közepén négyszer annyi lett volna, ha ugyanúgy számítottak volna valakit pozitívnak, mint a járvány később szakaszában - írja a Hongkongi Egyetem tanulmányára hivatkozva a South China Daily Post. A The Lancet című orvos magazinban publikált tanulmány szerint ha a későbbi kritériumrendszert használták volna, akkor már február 20-án 232 ezer esetet kellett volna jelentenie a kínai hatóságoknak az akkori 55 ezer aktív helyett.

Ráadásul szerintük a fertőzöttek valós száma még ennél is magasabb lehetett, ugyanis sok eset, különösen az enyhe lefolyásúak még így sem kerültek be a statisztikákba. A kutatók a kínai kormány által használt különböző kategorizálási rendszereket vizsgálták. Ezek, ahogy egyre többet lehetett tudni a Covid-19-es betegségről többször is változtak a járvány folyamán annak december eleji vuhani kitörését követően.

A kínai hatóságok ezalatt összesen hétszer publikáltak diagnosztikai és kezelési ajánlásokat a betegséggel kapcsolatban, s folyamatosan változtatták az besorolási rendszert is. A hongkongi kutatók azt vizsgálták, milyen hatással lehetett a besorolási rendszer változása a rögzített esetszámra.

Már februárban háromszor annyi eset lehetett, mint amit most bevallottak

Úgy találták, hogy csak a besorolási rendszer változtatása az 1-es verzióról a 2-es verzióra, a 2-esről a 4-esre, illetve a 4-esről az 5-ösre az azonosított Covid-19-es esetek számában 7,1, 2,8, és 4,2-szeres emelkedést okozott volna. A számításokhoz felhasználták az a járványügyi görbét is, amelyet a WHO adott ki Vuhanban történt látogatásukat követően. Ezek mutatják az esetszámot a regisztráció alapján, illetve az első tünetek jelentkezésének dátuma alapján is. A járvány egyre előrehaladottabb szakaszaiban a hatóságok már pozitív teszteredmények nélkül, egyértelmű tünetek esetén is fertőzöttnek számították a betegeket.

Ez a változtatás vezetett ahhoz, hogy például február 17-én drasztikusan megugrott a fertőzöttek hivatalos száma - emlékeztet a lap. A február 20-i becsült 230 ezer feletti fertőzött szám is közel háromszorosa annak, mint ami a kínai statisztikákban most szerepel, jelenleg 83 ezer esetet ismer el az ázsiai ország. A kutatók azért nem tudták az 5-ös számú verziót követő besorolási változtatások hatásait megbecsülni, mivel ezután nem állt már rendelkezésükre olyan statisztika, amely tartalmazta volna a tünetek megjelenésének idejét a fertőzötteknél.

Ami igazán fontos az nem is az, hogy a hivatalos adatokban szereplőknél sokkal magasabb lehet a kínai fertőzöttek száma. Azt egyébként már több helyen elvégzett vizsgálatok is kimutatták, hogy a fertőzöttek száma rendszerint sokszorosa a hivatalos adatokban szereplőknél. Jelentőségét a kutatót szerint az adja, hogy ha ez igaz, akkor a járvány korai szakaszában sokkal alacsonyabb volt a korábban feltételezettnél a vírus terjedési sebessége.

A másik fontos tanulság szerintük, hogy az olyan országokban, ahol kevés teszt állt rendelkezésre - Magyarországon is ez volt egy ideig a helyzet -, a hatóságoknak a klinikai, tüneti diagnózisok alapján gyanított fertőzéseket is bele kellene venniük a statisztikákba, az így számolt adatok ugyanis sokkal pontosabb képet adhatnának a járvány előre haladtáról és így pontosabban lehetne meghozni a szükséges közegészségügyi intézkedéseket.