Nem szabadul a bizalmatlanságtól az orosz oltás

Hiába indul el az orosz Szputnyik V koronavírus-oltás európai engedélyezési eljárása és rendelte el Vlagyimir Putyin elnök a tömeges oltást hazájában, az oroszok jelentős többsége továbbra sem bízik a hazai vakcinában.

Az oroszok túlnyomó többsége továbbra sem akarja, hogy beoltsák a koronavírus ellen az Oroszországban kifejlesztett vakcinával - vette át a RBC hírportál hírét a Moscow Times. A portál a Suberjob.hu 1600 fős mintán január közepén végzett közvélemény-kutatására hivatkozik, amely közel 400 orosz város lakosainak hangulatát tükrözi.

A felmérés eredménye szerint az emberek 60 százaléka ellenzi, míg 40 százalékuk támogatja az oltást. Az előbbiek részben azért bizalmatlanok, mert tartanak a mellékhatásokról, részben hiányolják az orosz készítmény alapos klinikai tesztelését. Vannak, akik azért nem akarják beadatni maguknak az oltást, mert komoly egyéb betegségeik vannak vagy nem tudják, hogy elég hosszú időre ad-e védettséget a vakcina. Mások azt mondták megvárják, amíg széles hazai és külföldi kínálat áll majd rendelkezésre az oltásokból.

Azok közül, akik készek beoltatni magukat 29 százalék azok aránya, akiknek mindegy, hogy milyen oltást kapnak, míg a többség kétszer többször említette az orosz Szputnyik V vakcinát, mint más készítményeket. Vlagyimir Putyin államfő a napokban rendelte el az oroszok tömeges oltását január második felétől, ám egy felmérés szerint a 85 orosz régióból beleértve ebbe Moszkvát is, csak ötben van ehhez kellő mennyiségű dózis.

Magyarországon a lakosság egyáltalán nem bízik sem az orosz, sem a kínai vakcinakészítményekben - derült ki a Napi.hu és a Pulzus Kutató közös, reprezentatív felméréséből. Az emberek 1 ill. 2 százaléka adatná csak be magának ezeket. Mivel azonban a Pfizer/BioNtech és a Moderna oltásaiból egyelőre kevés áll rendelkezésre, több ország, köztük Magyarország is vizsgálja ezek bevonásának lehetőségét az oltási programokba. Orbán Viktor miniszterelnök pénteki közlése szerint a kínai készítmények hatásosságát, kockázatait jelenleg is elemzi az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet. Ha ez megfelelőnek bizonyulna, akkor gyorsabban visszatérhetne Magyarországon az élet a normális kerékvágásba.