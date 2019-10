Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem volt ilyen 50 éve az USA-ban

Szeptemberben ötven éve a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta alakult ki az Egyesült Államokban. A tőzsdék örvendtek a hírnek, kevésbé kell tartani attól, hogy az USA belátható időn belül recesszióba süllyedne.

Egyelőre megnyugodhatnak a piacok, a washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Labor Statistics (BLS) szerint 3,5 százalékra csökkent az Egyesült Államokban a munkanélküliségi ráta, ilyen alacsony szint 50 éve nem volt. A munkanélküliek száma az előző havihoz képest 275 ezerrel csökkent szeptemberben 5,8 millióra.

Szeptemberben a nem mezőgazdasági ágazatokban foglalkoztatottak száma a várt 140-145 ezernél kevesebbel, 136 ezerrel növekedett az előző havi 168 ezres növekedés után - áll az MTI összefoglalójában. A foglalkoztatás elsősorban az egészségügyben és a szakismeretet igénylő szolgáltatásokban növekedett.

Elsőre kedvezően reagáltak az adatközlésre a piacok, mivel a magas foglalkoztatottság alapján enyhülhetnek a recessziós félelmek, amelyek az elmúlt napokban hektikus árfolyammozgásokat hoztak.

A Kínával vívott kereskedelmi háború a legtöbb mérés szerint kikezdte a befektetői bizalmat, így különösen fontos, hogy magasan legyen a foglalkoztatottság.

A washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézetei, az U.S. Census Bureau és az U.S. Bureau of Economic Analysis jelentése alapján augusztusban az Egyesült Államok áru- és szolgáltatásexportja az előző havihoz képest 0,5 milliárd dollárral, 0,2 százalékkal 207,9 milliárd dollárra emelkedett, az import pedig 1,3 milliárd dollárral, 0,5 százalékkal 262,8 milliárd dollárra nőtt. Az augusztus havi külkereskedelmi deficit a várt 54,5 milliárd dollár helyett 54,9 milliárd dollár lett, 1,6 százalékkal magasabb az előző havinál.

Kínával szemben az áruforgalomban kialakult és politikailag leginkább érzékeny deficit augusztusban 3,1 százalékkal csökkent 31,8 milliárd dollárra. Januártól augusztusig a kínai áruforgalmi deficit 11,4 százalékkal csökkent.

Az EU-val szembeni áruforgalmi deficit 15,3 milliárd dollárra csökkent augusztusban az előző havi 20,1 milliárd dolláros rekordról.

A pillanatnyi megnyugvás ellenére várhatóan az amerikai jegybank, a Federal Reserve nem fog letérni az eddig előrevetített irányáról, így további kamatvágásokra lehet számítani.