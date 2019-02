Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem zárja el az EU a pénzcsapot

Az Európai Parlament (EP) elutasította, hogy az uniós regionális támogatás felfüggeszthető legyen abban az esetben, ha a nemzeti gazdasági mutatók nem megfelelőek - írta az MTI.

Az uniós parlament tájékoztatása szerint az EP strasbourgi plenáris ülésén 460 szavazattal, 170 ellenszavazat és 47 tartózkodás mellett szerdán elfogadott új rendelkezések átfogó szabályozást határoznak majd meg a 2021-2027 közötti időszakra szóló uniós költségvetés számára a regionális, kohéziós és szociális támogatások elköltésére.

A szabályok biztosítják, hogy az uniós régiók és közösségek folyamatosan forráshoz juthassanak, és hogy a kevésbé fejlett területek nagyobb támogatást kapjanak - közölték az MTI szerint.

Az állásfoglalás szerint a finanszírozási rátáknak és a támogatásra biztosított teljes összegnek a 2021-2027 közötti időszakban is a jelenlegi szinten - azaz 2018-as árakon számítva -, 378,1 milliárd eurón kell maradnia. A kevésbé fejlett térségeket továbbra is jelentős uniós támogatásban kell részesíteni, esetükben a társfinanszírozási ráta akár 85 százalékos is lehet - szemben az Európai Bizottság által javasolt 70 százalékkal -, a regionális fejlesztési, a szociális, és a kohéziós büdzsé 61,6 százalékának felhasználásával.

Az EP az elmaradottabb és fejlett régiók közötti állapotban lévő térségek társfinanszírozási rátáját 65 százalékra, a fejlett régiókét pedig 50 százalékra emelte. A testület az unió legtávolabbi térségeinek - Guadeloupe, Francia Guyana, Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek - nyújtott extra támogatásra 1,6 milliárd eurót, a költségvetés 0,4 százalékát különítene el.

Az EP-képviselők rögzítették, hogy a finanszírozási alapelveknek szorosabban kapcsolódniuk kell az unió általános céljaihoz, többek között a versenyképesség fokozásához, a kis- és középvállalkozások megerősítéséhez, a környezetvédelem és a környezet állapotának javításához, valamint segíteniük kell az alapvető jogok tiszteletben tartását, a nemek egyenlőségének biztosítását és bármilyen hátrányos megkülönböztetés megelőzését.

A parlamenti állásfoglalás elfogadásával megkezdődhetnek a jogszabály végső formáját meghatározó tárgyalások a tagállami szakminiszterekből álló tanáccsal.